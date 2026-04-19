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«Bizarrer Moment» Macron busselt Meloni – Begrüssung geht viral

Carlotta Henggeler

19.4.2026

Vor den Gesprächen im Élysée-Palast am 17. April: Emmanuel Macron heisst Giorgia Meloni in Paris willkommen. 
Vor den Gesprächen im Élysée-Palast am 17. April: Emmanuel Macron heisst Giorgia Meloni in Paris willkommen. 
Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Als Emmanuel Macron Giorgia Meloni am 17. April 2026 in Paris mit einer auffälligen Geste zum Politgipfel empfängt, sorgt das für viele Reaktionen im Netz – zuletzt war der französische Präsident bereits Ziel von Spott durch einen Schüler.

Carlotta Henggeler

19.04.2026, 18:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Treffen zur Sicherheit in der Strasse von Hormus in Paris sorgte eine auffällige Begrüssung für Aufmerksamkeit: Emmanuel Macron umarmte Giorgia Meloni überraschend, was im Netz  diskutiert wurde. 
  • Inhaltlich kündigten Frankreich und Grossbritannien eine defensive multinationale Marinemission an, um nach einer möglichen Waffenruhe die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Meerenge zu sichern.
  • Zusätzlich verbreitete sich ein weiteres Video: Bei einer Jugendveranstaltung konterte ein Schüler Macrons Bemerkung über seine Englischkenntnisse mit «for sure», was auf einen früheren viralen Auftritt anspielte und für Gelächter sorgte.
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Ein hochrangiges Polittreffen zur Sicherheit rund um Iran und die Strasse von Hormus ist von einem viralen Moment geprägt worden: Ein Video zeigt, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Italiens Premierministerin Giorgia Meloni überraschend mit einer kräftigen Umarmung begrüsst. Die Szene sorgt im Netz für zahlreiche Kommentare.

So schreibt etwa das französische Nachrichtenportal «News» auf X: «Schau dir diesen bizarren Augenblick an! Die beiden begrüssen sich mit einer Umarmung – doch Melonis Blick wirkt dabei sichtlich angespannt.»

Beim Gipfel kündigten Frankreich und Grossbritannien Pläne für eine defensive, multinationale Marinemission an, um nach einer Waffenruhe die Schifffahrt in der Strasse von Hormus zu schützen.

Schüler macht sich über Macron lustig

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt derzeit ein weiterer viraler Clip: Bei einer Veranstaltung mit Jugendlichen am 16. April im Élysée-Palast in Paris kommt es zu einem humorvollen Schlagabtausch mit einem Schüler.

Macron erklärt, dass er auch englische Bücher lesen könne – darauf kontert ein Schüler trocken mit «for sure» («auf jeden Fall»). Eine klare Anspielung: Genau dieser Ausdruck hatte den Präsidenten zuvor beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos viral gehen lassen, nachdem er ihn in einer Rede mehrfach verwendet hatte.

Die Pointe sitzt: Das Publikum reagiert mit Gelächter, Macron nimmt es mit Humor. Kurz darauf verbreitet sich auch dieser Moment rasch in den sozialen Netzwerken.

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