Kuriose Szene mitten in New York – Macron wird für Trump von der Polizei gestoppt

Macron muss wegen Trump laufen – dann ruft er ihn kurzerhand an Emmanuel Macron wurde in Manhattan von der Polizei aufgehalten, weil Donald Trumps Konvoi durchrollte. Der französische Präsident reagierte gelassen – und machte sich kurzerhand zu Fuss auf den Weg. 23.09.2025

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall brachte am Montagabend das Verkehrschaos rund um die UNO-Generalversammlung in New York auf den Punkt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war auf dem Weg zur französischen Botschaft, als sein Wagen plötzlich von der Polizei gestoppt wurde. Grund: Die Strassen waren für den Konvoi von US-Präsident Donald Trump blockiert.

Videos zeigen Macron, wie er aus dem Fahrzeug steigt – leicht genervt, aber mit einem Lächeln. Ein Polizist entschuldigte sich bei ihm: «I’m sorry, Mr. President, everything is blocked right now.»

Emmanuel Macron ruft kurzerhand Trump an. Screenshot Visegrad24

Daraufhin griff Macron humorvoll zum Telefon und wählte direkt die Nummer von Trump. In einem Video ist zu hören, wie er scherzt: «How are you? Guess what, I’m waiting in the street because everything is blocked for you.» Zu Deutsch: «Wie geht es dir? Ich warte leider gerade auf der Strasse, alles ist wegen dir gesperrt».

Danach spazierte Macron zu Fuss weiter

Da die Sperre länger andauerte, entschied sich Macron, den Rest der Strecke zu Fuss zurückzulegen. Rund eine halbe Stunde spazierte er durch Manhattan, noch immer im Gespräch mit Trump. Passanten nutzten die Gelegenheit für Selfies mit dem französischen Präsidenten.

Der Vorfall ereignete sich kurz nachdem Macron vor der UNO-Vollversammlung die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Frankreich verkündet hatte – ein Schritt, der international für Diskussionen sorgte.