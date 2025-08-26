«Macron wird bald die Stiefel russischer Offiziere putzen»

Der kremltreue TV-Moderator Wladimir Solowjow hat Frankreich im russischen Staatsfernsehen mit einer militärischen Besetzung gedroht. Präsident Emmanuel Macron werde die «Stiefel russischer Offiziere putzen.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wladimir Solowjow droht im russischen Fernsehen mit der Einnahme von Frankreich.

Präsident Macron werde «die Stiefel russischer Offiziere putzen dürfen», polterte er.

Solowjow sprach bereits mehrfach von Einmärschen in Berlin, Paris und London. Mehr anzeigen

Der russische TV-Moderator und bekannte Putin-Propagandist Wladimir Solowjow hat im Staatsfernsehen einmal mehr mit drastischen Worten gegen Europa ausgeteilt.

In seiner Sendung «Sonntagabend mit Wladimir Solowjow» fantasierte er von einer russischen Eroberung Frankreichs. «Macron wird die Stiefel russischer Offiziere putzen dürfen», erklärte er vor laufender Kamera – und sprach von einer Stationierung russischer Soldaten auf den Champs-Élysées.

Unterstützt wurde Solowjow dabei von Politikwissenschaftler Sergej Michejew, der die Sicherheitsinteressen Russlands über alles stellte. Europa solle keine Kompromisse mit Russland erwarten, meinte er. Als Michejew über mögliche Zugeständnisse sprach, fiel Solowjow ihm ins Wort: «Ich bin ausnahmsweise einmal mit einem Kompromiss einverstanden: Lasst ihnen Paris.»

Im Verlauf der Diskussion beschimpfte Solowjow die europäischen Staaten heftig. Angesichts von Debatten über mögliche Bodentruppen in der Ukraine wetterte er: «Ich mache überhaupt keine Witze. Deshalb werden wir auf dem Champs-Élysées stationiert sein. Was hat all diese europäischen räudigen Tiere dazu gebracht, in die Ukraine zu kommen? Damit wir sie dort wieder begraben können?»

Immer wieder Drohungen gegen Europa

Es war nicht das erste Mal, dass Solowjow europäischen Ländern mit Krieg drohte. Schon in der Vergangenheit fabulierte er von Einmärschen in Berlin, Paris oder London. Als Deutschland über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine diskutierte, drohte er gar, die Bundesrepublik werde «nicht weiter existieren».

Auch der ehemalige russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew poltert immer wieder gegen Europa. 2024 erklärte er etwa mit einer überdimensionalen Karte, wie er die Grenzen der Ukraine künftig ziehen will.

Auch nach dem Ukraine-Gipfel von Washington meldete sich Medwedew zu Wort und spottete über die Europäer. So sprach der Spitzenpolitiker von einer «antirussischen, kriegstreiberischen Koalition der Willigen.»