Sexparty auf dem Klo - Neuer Kurzfilm von Madonna wird heiss diskutiert Mit ihrem neuen, überlangen Musikvideo zu «Confessions II» sorgt die Queen of Pop für Gesprächsstoff. Der zehnminütige Kurzfilm zeigt provokante Szenen und zahlreiche prominente Gastauftritte. 10.06.2026

Die Queen of Pop meldet sich mit einem aufwendig inszenierten Kurzfilm zurück. Das zehnminütige Musikvideo zu «Confessions II» enthält provokante Bilder und Auftritte zahlreicher Stars.

Leana Bachmann, Anaëlle Hebang Leana Bachmann

Leuchtende Geschlechtsteile, Fetischlooks und Sex auf der Toilette: Auch mit 67 Jahren setzt Madonna noch auf Provokation. Als Vorgeschmack auf ihr neues Album «Confessions II» veröffentlicht die Pop-Ikone einen Kurzfilm, der mit surrealen Bildern Themen wie Identität, Freiheit und Selbstbestimmung aufgreift und zugleich ihre tiefe Verbundenheit zur Club- und Tanzkultur zelebriert.

Für zusätzliche Starpower sorgen prominente Gastauftritte. Zu sehen sind unter anderem Schauspieler Benedict Cumberbatch, Sängerin Sabrina Carpenter, Ex-Supermodel Kate Moss sowie Madonnas Tochter Lourdes Leon. «Confessions II» erscheint am 3. Juli und ist ihr erstes Studioalbum seit 2019. Der Titel knüpft an das Erfolgsalbum «Confessions on a Dance Floor» aus dem Jahr 2005 an.

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