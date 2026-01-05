Das Foto, welches Trump von Maduro veröffentlichte. Screenshot X

US-Präsident Donald Trump veröffentlichte ein Foto von der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Darauf trägt Maduro einen grauen Trainingsanzug – der war wenige Stunden später restlos ausverkauft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Regierung unter Donald Trump hat in Venezuela einen militärischen Angriff durchgeführt und Präsident Nicolás Maduro sowie dessen Frau festgenommen.

Ein von Trump veröffentlichtes Foto von Maduro in einem Nike-Trainingsanzug sorgte in sozialen Medien für Aufsehen – das Modell war kurz darauf ausverkauft.

In Venezuela hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump in der Nacht auf Samstag, einen militärischen Angriff durchgeführt, bei dem Präsident Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores festgenommen und in die USA ausgeflogen wurden.

Wenige Stunden später veröffentlichte Trump ein Foto, das Maduro in Handschellen zeigt: Der Präsident trägt eine schwarze Augenmaske, Ohrenschutz und einen grauen Nike-Tech-Fleece-Trainingsanzug.

In den sozialen Medien wird nun darüber gespottet, dass Nike der erste Profiteur der Operation sei. Denn: Die Trainingsjacke und ‑hose waren innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung der Bilder auf der US-Website von Nike ausverkauft. In der Schweiz sind nur noch wenige Stücke erhältlich und auf Zalando ebenfalls ausverkauft. Online spricht man über den «Maduro Fit».

Auf Zalando ist die Jacke ausverkauft. Screenshot Zalando

Der Trainingsanzug ist Teil der Premium-Line Tech Fleece. Diese sind bekannt für ihr leichtes, doppellagiges Material, das Wärme speichert, ohne aufzutragen. Er wird aus recyceltem Polyester hergestellt. Ein Kleidungsstück kostet zwischen 115 und 135 Franken.

Bild wird zu Meme

Das Foto von Maduro liess nicht nur den Trainingsanzug zum Verkaufsschlager werden, sondern inspirierte auch eine Welle neuer Memes in den sozialen Netzwerken.

Ein Nutzer stellte gleich den «Look» von Maduro zum nachkaufen zusammen:

Es dauerte auch nicht lange, da gab es bereits einen Anime-Clip von der Festnahme von Maduro:

EXCELENTE – Acaban de lanzar un anime inspirado en la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y la captura del narco-comunista Nicolas Maduro, ¡está simplemente increíble! pic.twitter.com/JcaFfu6xOx — Carlo Martin (@Liberfach0) January 4, 2026

Ein anderes KI-Video zeigte Maduro sportlich im Trainingsanzug: