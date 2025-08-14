Mädchen beim Europa-Park misshandelt – Täter lockte es aus Bad

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Internationale Fahndung läuft Mädchen beim Europa-Park misshandelt – Täter lockte es aus Bad

Sven Ziegler

14.8.2025

Das Mädchen wurde aus dem Rulantica-Spassbad gelockt. 
Das Mädchen wurde aus dem Rulantica-Spassbad gelockt. 
Hans-Joerg Haas/Europa-Park/dpa-tmn

Ein Mann hat in Rust ein Kind aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und im Wald sexuell missbraucht. Die Polizei Offenburg sucht nach einem 31-jährigen Rumänen und hat eine internationale Fahndung eingeleitet.

Redaktion blue News

14.08.2025, 13:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Täter lockte das Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica in ein Waldstück und missbrauchte es.
  • Die Polizei konnte den 31-jährigen Verdächtigen mithilfe von Videoaufnahmen identifizieren.
  • Es liegt ein Haftbefehl vor, die internationale Fahndung läuft.
Mehr anzeigen

Am Samstag, 9. August 2025, verlor ein sechsjähriges Mädchen im Erlebnisbad Rulantica in Rust den Kontakt zu seinen Eltern. Laut Polizei bot ein Mann an, bei der Suche zu helfen. Stattdessen führte er das Kind in ein nahe gelegenes Waldstück, wo er es zu sexuellen Handlungen zwang.

Nach der Tat liess der Täter das Mädchen alleine zurück. Rund zwei Stunden später wurde es im etwa fünf Kilometer entfernten Kappel-Grafenhausen gefunden.

Verdächtiger auf freiem Fuss

Die Ermittlungen der Polizei Offenburg führten rasch zu einem Tatverdächtigen. Durch die Auswertung von Bild- und Videomaterial aus dem Erlebnisbad und in Zusammenarbeit mit dem Europa-Park identifizierten die Ermittler einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus der Region.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erliess das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung sowie einen Haftbefehl. Der Verdächtige konnte bisher nicht festgenommen werden. Die Polizei hat eine internationale Fahndung eingeleitet.

Mehr internationale News

Deutschland. EU-Kommission: Bald nächstes Sanktionspaket gegen Moskau

DeutschlandEU-Kommission: Bald nächstes Sanktionspaket gegen Moskau

Vermummte Agenten und Checkpoints. Nationalgarde patrouilliert in Washington – Bürgermeisterin warnt Eltern

Vermummte Agenten und CheckpointsNationalgarde patrouilliert in Washington – Bürgermeisterin warnt Eltern

«Haben nicht die Absicht». Baut Nordkorea die Propaganda-Lautsprecher ab? Pjöngjang dementiert

«Haben nicht die Absicht»Baut Nordkorea die Propaganda-Lautsprecher ab? Pjöngjang dementiert

Meistgelesen

Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
Frau (23) stürzt bei Bergwanderung in die Tiefe und stirbt
Mädchen beim Europa-Park misshandelt – Täter lockte es aus Bad
Nationalgarde patrouilliert in Washington – Bürgermeisterin warnt Eltern
Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?