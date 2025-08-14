Mädchen beim Europa-Park misshandelt – Täter lockte es aus Bad

Das Mädchen wurde aus dem Rulantica-Spassbad gelockt. Hans-Joerg Haas/Europa-Park/dpa-tmn

Ein Mann hat in Rust ein Kind aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und im Wald sexuell missbraucht. Die Polizei Offenburg sucht nach einem 31-jährigen Rumänen und hat eine internationale Fahndung eingeleitet.

Am Samstag, 9. August 2025, verlor ein sechsjähriges Mädchen im Erlebnisbad Rulantica in Rust den Kontakt zu seinen Eltern. Laut Polizei bot ein Mann an, bei der Suche zu helfen. Stattdessen führte er das Kind in ein nahe gelegenes Waldstück, wo er es zu sexuellen Handlungen zwang.

Nach der Tat liess der Täter das Mädchen alleine zurück. Rund zwei Stunden später wurde es im etwa fünf Kilometer entfernten Kappel-Grafenhausen gefunden.

Verdächtiger auf freiem Fuss

Die Ermittlungen der Polizei Offenburg führten rasch zu einem Tatverdächtigen. Durch die Auswertung von Bild- und Videomaterial aus dem Erlebnisbad und in Zusammenarbeit mit dem Europa-Park identifizierten die Ermittler einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus der Region.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erliess das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung sowie einen Haftbefehl. Der Verdächtige konnte bisher nicht festgenommen werden. Die Polizei hat eine internationale Fahndung eingeleitet.