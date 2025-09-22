Wasserchaos in der Lombardei – Mailand versinkt im Seveso – Feuerwehr kämpft gegen die Fluten Mailand steht unter Wasser: Der Fluss Seveso tritt über die Ufer und überschwemmt Strassen und Unterführungen in Niguarda. Die Feuerwehr ist mit rund 75 Einsätzen im Dauereinsatz. Die Bilder im blue News-Video. 22.09.2025

Mailand steht unter Wasser: Der Fluss Seveso tritt über die Ufer und überschwemmt Strassen und Unterführungen in Niguarda. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz – und das in der ganzen Lombardei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach heftigen Regenfällen tritt der Fluss Seveso über die Ufer und überflutet Strassen, Unterführungen und Teile des Stadtteils Niguarda in Mailand.

Die Feuerwehr ist mit rund 75 Einsätzen im Einsatz, Autos stecken in den Fluten fest, Schulen werden vorsorglich evakuiert.

Trotz Hochwasserschutzmassnahmen kämpfen Einsatzkräfte in weiteren Stadtteilen und der Lombardei gegen blockierte Strassen und Überschwemmungen. Mehr anzeigen

Der Fluss Seveso ist nach starken Regenfällen über die Ufer getreten und hat Strassen und Unterführungen im Stadtteil Niguarda überflutet. Autos blieben in den Fluten stecken, die Feuerwehr ist mit rund 75 Einsätzen im Dauereinsatz. Schulen wurden vorsorglich evakuiert, während die Wassermassen weiter durch die Stadt strömen.

Trotz Hochwasserschutzmassnahmen reicht das Rückhaltebecken nicht aus, um die Wassermassen zu stoppen.

Auch in anderen nördlichen Stadtteilen Mailands und in der Lombardei kämpfen Einsatzkräfte gegen Überschwemmungen und blockierte Strassen, um Autos zu bergen und den Verkehr wieder freizumachen. Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge wurden am Montag 650 «technische Notfalleinsätze» der Feuerwehr aufgrund der Schlechtwetterfront geleistet.

Besonders betroffen sind die Provinzen Como, Monza, Varese und die Metropolregion Mailand, wo drei Schulen evakuiert wurden. Um die Situation zu bewältigen, wurden 100 Männer aus regionalen Kommandos und aus anderen Regionen zur Unterstützung entsandt, wodurch die operative Einsatzstärke auf über 200 Einheiten anstieg.

Feuerwehr sucht nach einer vermissten Frau

Bei Alessandria im Piemont wurde eine Frau auf einem Campingplatz von einer Überschwemmung mitgerissen. Die Suche nach der deutschen Touristin dauert an.

Die Frau habe zusammen mit ihrem Ehemann versucht, zu Fuss vor der Überschwemmung zu fliehen, schrieb die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montagabend. Dabei habe sich der Mann mit einem Hund in den Armen retten können, während die Frau offenbar ausrutschte und von der Strömung zusammen mit einem zweiten Hund mitgerissen wurde.

Sie wird mittels mehrerer Feuerwehren, Tauchern, Drohnen und eines Helikopters gesucht.

Bahnverkehr nach Unwetter eingeschränkt

Der Bahnverkehr in Norditalien war aufgrund des Starkregens teilweise eingeschränkt. Der Zugverkehr auf der Strecke Chiasso – Milano Centrale war seit Montagmittag unterbrochen. Grund sind laut den SBB Unwetterschäden und Überschwemmungen im Raum Como auf dem Netz der italienischen Staatsbahnen.

Reisende nach Italien wurden aufgefordert, via Simplon nach Mailand zu reisen. Es seien keine Bahnersatzbusse zwischen Chiasso und Milano Centrale im Einsatz, teilten die SBB mit. Am Montag konnten keine Angaben zur Dauer der Einschränkung gemacht werden.

