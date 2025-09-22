  1. Privatkunden
Wasserchaos in der Lombardei Mailand versinkt im Hochwasser – Feuerwehr kämpft gegen die Fluten

Christian Thumshirn

22.9.2025

Wasserchaos in der Lombardei – Mailand versinkt im Seveso – Feuerwehr kämpft gegen die Fluten

Wasserchaos in der Lombardei – Mailand versinkt im Seveso – Feuerwehr kämpft gegen die Fluten

Mailand steht unter Wasser: Der Fluss Seveso tritt über die Ufer und überschwemmt Strassen und Unterführungen in Niguarda. Die Feuerwehr ist mit rund 75 Einsätzen im Dauereinsatz. Die Bilder im blue News-Video.

22.09.2025

Mailand steht unter Wasser: Der Fluss Seveso tritt über die Ufer und überschwemmt Strassen und Unterführungen in Niguarda. Die Feuerwehr ist mit rund 75 Einsätzen im Dauereinsatz. Die Bilder im blue News-Video.

Christian Thumshirn

22.09.2025, 15:10

22.09.2025, 16:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach heftigen Regenfällen tritt der Fluss Seveso über die Ufer und überflutet Strassen, Unterführungen und Teile des Stadtteils Niguarda in Mailand.
  • Die Feuerwehr ist mit rund 75 Einsätzen im Einsatz, Autos stecken in den Fluten fest, Schulen werden vorsorglich evakuiert.
  • Trotz Hochwasserschutzmassnahmen kämpfen Einsatzkräfte in weiteren Stadtteilen und der Lombardei gegen blockierte Strassen und Überschwemmungen.
Mehr anzeigen

Der Fluss Seveso ist nach starken Regenfällen über die Ufer getreten und hat Strassen und Unterführungen im Stadtteil Niguarda überflutet. Autos blieben in den Fluten stecken, die Feuerwehr ist mit rund 75 Einsätzen im Dauereinsatz. Schulen wurden vorsorglich evakuiert, während die Wassermassen weiter durch die Stadt strömen.

Trotz Hochwasserschutzmassnahmen reicht das Rückhaltebecken nicht aus, um die Wassermassen zu stoppen.

Auch in anderen nördlichen Stadtteilen Mailands und in der Lombardei kämpfen Einsatzkräfte gegen Überschwemmungen und blockierte Strassen, um Autos zu bergen und den Verkehr wieder freizumachen.

Feuerwehr sucht nach einer vermissten Frau

In Spigno Monferrato (Region Alessandria) sucht die Feuerwehr nach einer vermissten Frau. Auf einem Campingplatz sitzen 15 Personen fest, Rettungsaktionen laufen.  Steigende Pegel haben Erdrutsche ausgelöst und Häuser überflutet. Auch im benachbarten Savona sind Flüsse über die Ufer getreten. Am Nachmittag wird in Alessandria Hochwasser des Flusses Bormida erwartet. Die Feuerwehr meldet bereits 22 Einsätze.

