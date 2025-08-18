Trump setzt Selenskyj vor Gipfeltreffen unter Druck

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Telefonkonferenz mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Partnern im Anschluss an den Alaska-Gipfel im Mariinski-Palast am 16. August 2025 in Kiew, Ukraine. IMAGO/ZUMA Press Wire

Kurz vor dem Treffen im Weissen Haus hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj unter Druck gesetzt, indem er ihm die Verantwortung für ein sofortiges Kriegsende zuschiebt.

In einem Post auf seiner Plattform Truth Social wandte sich US-Präsident Donald Trump nicht etwa an Kremlchef Wladimir Putin als Angreifer, sondern schrieb: «Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen».

Im gleichen Atemzug erklärte der Republikaner auch den erhofften Nato-Beitritt der Ukraine und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch. «Manche Dinge ändern sich nie!!!», schrieb er. Er verwies darauf, dass der damalige US-Präsident Barack Obama die Annexion der Krim 2014 nicht verhindert habe. Er fügte in Grossbuchstaben hinzu: «KEIN NATO-BEITRITT DER UKRAINE.»

Später schrieb Trump erneut über das Gipfeltreffen, fast flapsig: «Mal sehen, was dabei herauskommt???» Der Republikaner schrieb auch: «Ein grosser Tag im Weissen Haus.» Noch nie seien so viele europäische Staatschefs und Spitzenpolitiker auf einmal da gewesen.

Trump sonnt sich in der Aufmerksamkeit der EU-Staatschefs

In zwei Spitzentreffen im Weissen Haus will Trump heute ab 19.15 Uhr MESZ mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten über den Einstieg in einen raschen Friedensprozess sprechen. Es geht um Vorschläge, über die Trump und Putin bei ihrem Gipfel am vergangenen Freitag in Alaska gesprochen haben. Dabei will der US-Präsident zunächst allein mit Selenskyj sprechen – ein Szenario, das an die unheilvolle Begegnung Ende Februar erinnert, als Trump und sein Vize JD Vance geradezu über den ukrainischen Präsidenten herfielen.

Erst danach soll eine Runde mit den europäischen Spitzenpolitikern stattfinden, die Selenskyj in die US-Hauptstadt begleiten. Dazu zählen der deutsche Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der Tag könnte je nach Verlauf ein Zwischenschritt hin zu einem möglichen dritten Treffen sein – dann zwischen Russland und der Ukraine.

Soll die Ukraine den restlichen Donbass räumen?

Nach Angaben der deutschen Regierung soll unter anderem über «Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression» gesprochen werden. Mit Sicherheitsgarantien sind Massnahmen zum Schutz eines Landes vor Angriffen gemeint.

Zu den territorialen Fragen: Seit dem Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin mehren sich unbestätigte Medienberichte, dass der US-Präsident die Möglichkeit für ein schnelles Friedensabkommen sieht, wenn die Ukraine Russland den gesamten Donbass überlässt. Das umfasse auch strategisch wichtige Gebiete, die russische Streitkräfte bisher nicht unter ihre Kontrolle bringen konnten. Selenskyj lehnte das kategorisch ab. «Russland muss diesen Krieg beenden, den es selbst begonnen hat», schrieb er nach Ankunft in Washington auf der Plattform X.

Sicherheitsgarantien im Mittelpunkt der Gespräche

Zugleich wird es um das Szenario eines Nato-ähnlichen Schutzversprechens der USA und europäischer Staaten an die Ukraine gehen. Nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff hat Russland Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 im Nato-Vertrag zugestimmt – was Putin im Gegenzug von den USA, der Ukraine oder Europa erhalten soll, war zunächst unklar.

Artikel 5 des Nato-Vertrags sieht in Hinblick auf die Mitgliedstaaten vor, «dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird». Russlands Einmarsch 2022 fiel nicht in diese Kategorie, weil die Ukraine kein Nato-Mitglied ist. Im Gegensatz zu Artikel 5 würde im diskutierten Szenario aber nicht das ganze atlantische Bündnis einspringen – die Vereinigten Staaten und europäische Länder stünden stattdessen in der Pflicht.

Unklar ist, wie dabei eine militärische Komponente der Europäer aussehen könnte. Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul äusserte sich skeptisch über eine mögliche Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine. Das würde Deutschland «voraussichtlich auch überfordern», sagte der Christdemokrat im Podcast «Table.Today». Vordringlich sei die Aufstellung einer kampfstarken deutschen Brigade im baltischen Nato-Mitgliedsland Litauen zum Schutz vor Russland.

Weiterhin Tote und Verletzte durch russische Luftangriffe

In der Nacht vor den Spitzengesprächen in Washington griff die russische Armee die Ukraine erneut mit Kampfdrohnen und Raketen an. In der Grossstadt Charkiw wurden mindestens sieben Menschen getötet und 20 verletzt. Nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram schlugen vier russische Kampfdrohnen in einem mehrgeschossigen Wohnhaus ein.

Am Morgen trafen Raketen auch die Grossstadt Saporischschja. Ziel sei die Infrastruktur der Stadt gewesen, erklärte der Militärgouverneur des Gebietes, Iwan Fedorow. Es gab mindestens drei Tote und 20 Verletzte. «Genau deshalb will Putin keine Waffenruhe – er schiesst gern auf friedliche Städte, während er über den angeblichen Wunsch nach einem Ende des Krieges spricht», kommentierte Selenskyjs Stabschef Andryj Jermak auf X.