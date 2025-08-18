Trump setzt Selenskyj vor Gipfeltreffen unter Druck

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Mal sehen, was rauskommt» Trump setzt Selenskyj vor Gipfeltreffen unter Druck

Redaktion blue News

18.8.2025 - 18:18

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Telefonkonferenz mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Partnern im Anschluss an den Alaska-Gipfel im Mariinski-Palast am 16. August 2025 in Kiew, Ukraine.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Telefonkonferenz mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Partnern im Anschluss an den Alaska-Gipfel im Mariinski-Palast am 16. August 2025 in Kiew, Ukraine.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Kurz vor dem Treffen im Weissen Haus hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj unter Druck gesetzt, indem er ihm die Verantwortung für ein sofortiges Kriegsende zuschiebt.

Keystone-SDA, Redaktion blue News

18.08.2025, 18:18

18.08.2025, 18:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor dem Gipfeltreffen im Weissen Haus mit europäischen Spitzenpolitikern will Trump mit Selenskyj allein sprechen.
  • Vorher baut er Druck auf: Auf seiner Plattform Truth Social macht er den ukrainischen Präsidenten für den weiteren Verlauf des Krieges verantwortlich.
  • Den erhofften Nato-Beitritt der Ukraine und eine Rückgabe der von Russland annektierten Krim schliesst er aus.
  • Im Mittelpunkt der Gespräche werden vermutlich das Schicksal des Donbass und Sicherheitsgarantien stehen.
  • Derweil griff die russische Armee die Ukraine erneut mit Kampfdrohnen und Raketen an.
Mehr anzeigen

In einem Post auf seiner Plattform Truth Social wandte sich US-Präsident Donald Trump nicht etwa an Kremlchef Wladimir Putin als Angreifer, sondern schrieb: «Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen».

Im gleichen Atemzug erklärte der Republikaner auch den erhofften Nato-Beitritt der Ukraine und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch. «Manche Dinge ändern sich nie!!!», schrieb er. Er verwies darauf, dass der damalige US-Präsident Barack Obama die Annexion der Krim 2014 nicht verhindert habe. Er fügte in Grossbuchstaben hinzu: «KEIN NATO-BEITRITT DER UKRAINE.»

Später schrieb Trump erneut über das Gipfeltreffen, fast flapsig: «Mal sehen, was dabei herauskommt???» Der Republikaner schrieb auch: «Ein grosser Tag im Weissen Haus.» Noch nie seien so viele europäische Staatschefs und Spitzenpolitiker auf einmal da gewesen.

Trump sonnt sich in der Aufmerksamkeit der EU-Staatschefs

In zwei Spitzentreffen im Weissen Haus will Trump heute ab 19.15 Uhr MESZ mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten über den Einstieg in einen raschen Friedensprozess sprechen. Es geht um Vorschläge, über die Trump und Putin bei ihrem Gipfel am vergangenen Freitag in Alaska gesprochen haben. Dabei will der US-Präsident zunächst allein mit Selenskyj sprechen – ein Szenario, das an die unheilvolle Begegnung Ende Februar erinnert, als Trump und sein Vize JD Vance geradezu über den ukrainischen Präsidenten herfielen.

Ukraine in der Krise. Trump rügt Selenskyj – politische Spannungen eskalieren

Ukraine in der KriseTrump rügt Selenskyj – politische Spannungen eskalieren

Erst danach soll eine Runde mit den europäischen Spitzenpolitikern stattfinden, die Selenskyj in die US-Hauptstadt begleiten. Dazu zählen der deutsche Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der Tag könnte je nach Verlauf ein Zwischenschritt hin zu einem möglichen dritten Treffen sein – dann zwischen Russland und der Ukraine.

Soll die Ukraine den restlichen Donbass räumen?

Nach Angaben der deutschen Regierung soll unter anderem über «Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression» gesprochen werden. Mit Sicherheitsgarantien sind Massnahmen zum Schutz eines Landes vor Angriffen gemeint.

Militärische, humanitäre und wirtschaftliche Folgen. Was bedeutet eine Aufgabe des Donbass für die Ukraine?

Militärische, humanitäre und wirtschaftliche FolgenWas bedeutet eine Aufgabe des Donbass für die Ukraine?

Zu den territorialen Fragen: Seit dem Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin mehren sich unbestätigte Medienberichte, dass der US-Präsident die Möglichkeit für ein schnelles Friedensabkommen sieht, wenn die Ukraine Russland den gesamten Donbass überlässt. Das umfasse auch strategisch wichtige Gebiete, die russische Streitkräfte bisher nicht unter ihre Kontrolle bringen konnten. Selenskyj lehnte das kategorisch ab. «Russland muss diesen Krieg beenden, den es selbst begonnen hat», schrieb er nach Ankunft in Washington auf der Plattform X.

Sicherheitsgarantien im Mittelpunkt der Gespräche

Zugleich wird es um das Szenario eines Nato-ähnlichen Schutzversprechens der USA und europäischer Staaten an die Ukraine gehen. Nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff hat Russland Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 im Nato-Vertrag zugestimmt – was Putin im Gegenzug von den USA, der Ukraine oder Europa erhalten soll, war zunächst unklar.

«Kann den Krieg beenden, wenn er will». 7 Punkte, die du zum heutigen Treffen im Weissen Haus wissen musst

«Kann den Krieg beenden, wenn er will»7 Punkte, die du zum heutigen Treffen im Weissen Haus wissen musst

Artikel 5 des Nato-Vertrags sieht in Hinblick auf die Mitgliedstaaten vor, «dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird». Russlands Einmarsch 2022 fiel nicht in diese Kategorie, weil die Ukraine kein Nato-Mitglied ist. Im Gegensatz zu Artikel 5 würde im diskutierten Szenario aber nicht das ganze atlantische Bündnis einspringen – die Vereinigten Staaten und europäische Länder stünden stattdessen in der Pflicht.

Unklar ist, wie dabei eine militärische Komponente der Europäer aussehen könnte. Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul äusserte sich skeptisch über eine mögliche Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine. Das würde Deutschland «voraussichtlich auch überfordern», sagte der Christdemokrat im Podcast «Table.Today». Vordringlich sei die Aufstellung einer kampfstarken deutschen Brigade im baltischen Nato-Mitgliedsland Litauen zum Schutz vor Russland.

Weiterhin Tote und Verletzte durch russische Luftangriffe

In der Nacht vor den Spitzengesprächen in Washington griff die russische Armee die Ukraine erneut mit Kampfdrohnen und Raketen an. In der Grossstadt Charkiw wurden mindestens sieben Menschen getötet und 20 verletzt. Nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram schlugen vier russische Kampfdrohnen in einem mehrgeschossigen Wohnhaus ein.

Kein Land für Besatzer. Deshalb kann die Ukraine einen Gebietstausch nicht akzeptieren

Kein Land für BesatzerDeshalb kann die Ukraine einen Gebietstausch nicht akzeptieren

Am Morgen trafen Raketen auch die Grossstadt Saporischschja. Ziel sei die Infrastruktur der Stadt gewesen, erklärte der Militärgouverneur des Gebietes, Iwan Fedorow. Es gab mindestens drei Tote und 20 Verletzte. «Genau deshalb will Putin keine Waffenruhe – er schiesst gern auf friedliche Städte, während er über den angeblichen Wunsch nach einem Ende des Krieges spricht», kommentierte Selenskyjs Stabschef Andryj Jermak auf X.

Ein Punkt «ist am signifikantesten»: Woran der Ukraine-Gipfel im Weissen Haus scheitern könnte

Ein Punkt «ist am signifikantesten»: Woran der Ukraine-Gipfel im Weissen Haus scheitern könnte

Wladimir Putin stellt angeblich fünf Forderungen für einen Frieden in der Ukraine. In einer Sache herrscht noch totale Unstimmigkeit, hat Donald Trump verraten: Das könnte Kiews Knackpunkt sein.

18.08.2025

Mehr zum Thema

Politik. Experte: Russland könnte Donbass für neue Angriffe nutzen

PolitikExperte: Russland könnte Donbass für neue Angriffe nutzen

100 Millionen Nutzer betroffen. Zensur bei WhatsApp – was beim Trump-Putin-Treffen verborgen blieb

100 Millionen Nutzer betroffenZensur bei WhatsApp – was beim Trump-Putin-Treffen verborgen blieb

Triumph für Moskau. Was folgt aus Alaska – Fünf Thesen zum Trump-Putin-Gipfel

Triumph für MoskauWas folgt aus Alaska – Fünf Thesen zum Trump-Putin-Gipfel

Meistgelesen

Selenskyjs Kleiderwahl sorgt schon wieder für Wirbel +++ Russischer Panzer fährt unter US-Flagge
«Es ist nicht so schlimm, haltet es aus» – Angeklagte soll Opfer zu Treffen mit Freier gezwungen haben
Trump setzt Selenskyj vor Gipfeltreffen unter Druck
Gleitschirmpilot und Bergsteiger sterben in den Walliser Alpen
Was bedeutet eine Aufgabe des Donbass für die Ukraine?