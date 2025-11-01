  1. Privatkunden
«Kreislauf der Sucht durchbrechen» Malediven starten Tabakverbot für junge Menschen

SDA

1.11.2025 - 21:28

Rauchen verboten auf den Malediven für junge Menschen.
Bild: Bernhard Krieger/dpa-tmn

Die Malediven haben den Beginn des seit längerem angekündigten Tabakverbots für 18-Jährige und jüngere als historischen Schritt hin zu einer rauchfreien Generation gefeiert.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

01.11.2025, 21:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf den Malediven startet jetzt das Tabakverbot für junge Menschen.
  • Ab jetzt ist der Verkauf, Kauf und Konsum von Tabakprodukten für Personen, die am oder nach dem 1. Januar 2007 geboren sind, verboten.
  • «Heute gehen wir einen historischen Schritt in Richtung tabakfreie Malediven», erklärt First Lady Saajidhaa Mohamed.
Mehr anzeigen

An einem «Nationalen Fackellauf» nahmen am Samstag unter anderen Schulen und Gemeindevertreter sowie Mitarbeiter von Ministerien des Inselsstaats im Indischen Ozean teil, wie aus verschiedenen Posts des maledivischen Gesundheitsministeriums auf der Plattform X hervorgeht.

Ab jetzt ist der Verkauf, Kauf und Konsum von Tabakprodukten für Personen, die am oder nach dem 1. Januar 2007 geboren sind, verboten, wie das Onlineportal The Press und andere Medien berichteten. Darüber hinaus sei es Personen unter 21 Jahren untersagt, an Verkäufen oder kommerziellen Veranstaltungen mit Tabakbezug teilzunehmen.

Schutz vor Tabakkonsum

Damit sollten junge Menschen noch besser vor Tabakkonsum geschützt werden, so das Portal. Die Malediven seien nun das einzige Land mit einem solchen Generationenrauchverbot, schrieb das indische Business-Portal Mint.

«Heute gehen wir einen historischen Schritt in Richtung tabakfreie Malediven», schrieb First Lady Saajidhaa Mohamed, die Ehefrau des maledivischen Präsidenten Mohamed Muizzu, auf X. «Dies ist ein mutiger, wissenschaftlich basierter Schritt, um den Kreislauf der Sucht zu durchbrechen und Krankheiten vorzubeugen.» So sichere der Inselstaat den Jugendlichen eine gesündere und stärkere Zukunft.

