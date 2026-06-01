Die Maschine musste über dem Atlantik wieder umdrehen. (Symbolbild) Ted S. Warren/AP/dpa

Ein Flug von New York nach Mallorca musste über dem Atlantik umkehren. Auslöser war offenbar ein Jugendlicher, der seinen Bluetooth-Lautsprecher in «BOMB» umbenannt hatte und damit einen Sicherheitsalarm auslöste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Maschine von United Airlines kehrte auf dem Weg nach Mallorca nach New York zurück.

Auslöser war ein über Bluetooth sichtbarer Gerätename mit dem Wort «BOMB».

Die Behörden überprüften das Flugzeug nach der Landung, fanden aber keine Gefahr. Mehr anzeigen

Für die Passagiere eines United-Airlines-Flugs nach Mallorca nahm die Reise am Samstag ein unerwartetes Ende.

Die Maschine war von Newark bei New York in Richtung Palma de Mallorca gestartet und befand sich bereits rund eineinhalb Stunden über dem Atlantik, als die Crew wiederholt dazu aufforderte, sämtliche Bluetooth-Verbindungen auszuschalten. Andernfalls müsse das Flugzeug umkehren.

Notsignal über dem Atlantik

Offenbar blieben mindestens zwei Bluetooth-Signale weiterhin aktiv. Daraufhin entschied sich die Cockpitbesatzung zur Rückkehr nach Newark. Zudem setzte die Crew den Transpondercode 7700 ab, das internationale Notsignal für Not- und Gefahrensituationen.

Erst später stellte sich heraus, dass offenbar kein technisches Problem oder Sprengsatz hinter dem Alarm steckte. Laut Berichten soll ein 16-Jähriger den Namen seines Bluetooth-Lautsprechers auf «BOMB» geändert haben. Das Signal wurde dadurch auf anderen Geräten in der Kabine sichtbar.

Passagiere mussten Flugzeug verlassen

Nach der sicheren Landung wurde die Maschine von Polizei und Bundesbehörden empfangen. Die Reisenden mussten das Flugzeug lediglich mit Pass und Mobiltelefon verlassen und anschliessend erneut durch die Sicherheitskontrollen.

Die Crew habe den Vorfall als potenzielle Gefährdung der Flugsicherheit eingestuft. Vor der Umkehr sei den Passagieren laut Augenzeugen noch eine letzte Frist eingeräumt worden, um die betreffenden Geräte auszuschalten.