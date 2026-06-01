Flugzeug dreht sofort umTeenager löst auf Mallorca-Flug wegen eines Scherzes Bombenalarm aus
Sven Ziegler
1.6.2026
Ein Flug von New York nach Mallorca musste über dem Atlantik umkehren. Auslöser war offenbar ein Jugendlicher, der seinen Bluetooth-Lautsprecher in «BOMB» umbenannt hatte und damit einen Sicherheitsalarm auslöste.
Für die Passagiere eines United-Airlines-Flugs nach Mallorca nahm die Reise am Samstag ein unerwartetes Ende.
Die Maschine war von Newark bei New York in Richtung Palma de Mallorca gestartet und befand sich bereits rund eineinhalb Stunden über dem Atlantik, als die Crew wiederholt dazu aufforderte, sämtliche Bluetooth-Verbindungen auszuschalten. Andernfalls müsse das Flugzeug umkehren.
Notsignal über dem Atlantik
Offenbar blieben mindestens zwei Bluetooth-Signale weiterhin aktiv. Daraufhin entschied sich die Cockpitbesatzung zur Rückkehr nach Newark. Zudem setzte die Crew den Transpondercode 7700 ab, das internationale Notsignal für Not- und Gefahrensituationen.
Erst später stellte sich heraus, dass offenbar kein technisches Problem oder Sprengsatz hinter dem Alarm steckte. Laut Berichten soll ein 16-Jähriger den Namen seines Bluetooth-Lautsprechers auf «BOMB» geändert haben. Das Signal wurde dadurch auf anderen Geräten in der Kabine sichtbar.
Passagiere mussten Flugzeug verlassen
Nach der sicheren Landung wurde die Maschine von Polizei und Bundesbehörden empfangen. Die Reisenden mussten das Flugzeug lediglich mit Pass und Mobiltelefon verlassen und anschliessend erneut durch die Sicherheitskontrollen.
Die Crew habe den Vorfall als potenzielle Gefährdung der Flugsicherheit eingestuft. Vor der Umkehr sei den Passagieren laut Augenzeugen noch eine letzte Frist eingeräumt worden, um die betreffenden Geräte auszuschalten.