Ferien-Hotspot schlägt Alarm – Wasser reicht nur noch für 10 Tage

In Sóller gibt es bald kein Wasser mehr. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

In Sóller im Nordwesten Mallorcas wird das Trinkwasser knapp. Laut Rathaus reicht die Versorgung nur noch für zehn Tage – erste Einschränkungen sind bereits in Kraft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Sóller auf Mallorca reichen die Wasservorräte nach Angaben der Stadtverwaltung nur noch für zehn Tage.

Schwimmbäder wurden geschlossen, Gärten dürfen nicht mehr bewässert werden.

Bürgermeister Miquel Nadal warnt vor weiteren drastischen Einschränkungen bis hin zu Wasserabschaltungen. Mehr anzeigen

Die anhaltende Trockenheit auf Mallorca hat nun auch einen der beliebtesten Ausflugsorte der Insel fest im Griff. In Sóller im Nordwesten Mallorcas reicht das Trinkwasser nach Angaben der Stadtverwaltung nur noch für rund zehn Tage. Sollte es nicht bald regnen, drohen drastische Massnahmen. Das berichtete das Mallorca Magazin.

Bereits seit Freitag, 29. August, gelten erste Verbote. Demnach ist es untersagt, Pools mit Leitungswasser zu füllen, Gärten zu bewässern oder Autos und Terrassen zu reinigen. Zwei öffentliche Schwimmbäder mussten geschlossen werden.

Bürgermeister Miquel Nadal sprach von einer «sehr besorgniserregenden» Lage. Der tägliche Verbrauch in Sóller sei derzeit deutlich höher als die Menge, die aus den umliegenden Quellen des Tramuntana-Gebirges gewonnen werde. «Sollte es nicht regnen, müssen wir strengere Einschränkungen verhängen», erklärte Nadal.

Auch Hotels müssen reagieren

Im schlimmsten Fall könnte die Trinkwasserversorgung zeitweise unterbrochen werden – eine Massnahme, die es zuletzt im September 2000 gegeben hatte.

Auch Hotels sind aufgerufen, wassersparende Systeme einzubauen und ihre Gäste über die prekäre Situation zu informieren. Einwohnerinnen und Einwohner wurden zudem aufgefordert, im Haushalt so sparsam wie möglich mit Wasser umzugehen.

Nach Angaben des Versorgungsunternehmens Emaya sind die beiden grossen Stauseen der Insel – Gorg Blau und Cúber – aktuell nur zu knapp 31 Prozent gefüllt. Der Rückgang sei auf die extreme Trockenheit und den hohen Verbrauch in den Sommermonaten zurückzuführen.