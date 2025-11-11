Kaum gewählt, bittet Sozialist Mamdani schon um Geld

Zohran Mamdani bittet erneut um Spenden Nur einen Tag nach seinem Sieg in der New Yorker Bürgermeisterwahl hat Zohran Mamdani seine Unterstützerinnen und Unterstützer um Spenden gebeten. 10.11.2025

Kaum gewählt, bittet New Yorks neuer Bürgermeister Zohran Mamdani schon um Geld. In nur 30 Stunden fliessen über 7000 Kleinstspenden, um die teure Übergangsphase zu finanzieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einen Tag nach seinem Wahlsieg bat New Yorks künftiger Bürgermeister Zohran Mamdani um Spenden, weil er die Kosten seiner Übergangsphase nicht aus der Wahlkampfkasse bezahlen darf.

Während frühere Bürgermeister dafür meist über 800 grosse Spenden erhielten, sammelte Mamdani in 30 Stunden rund 518’000 Dollar von mehr als 7’000 kleinen Beiträgen.

Für die Vorbereitung auf sein Amt setzt er auf ein Frauenteam aus erfahrenen Führungskräften aus Sozialwesen, Verwaltung und Wirtschaft. Mehr anzeigen

Nur einen Tag nach seinem Sieg in der New Yorker Bürgermeisterwahl hat der Demokrat Zohran Mamdani seine Unterstützerinnen und Unterstützer um Spenden gebeten. In einem Video erklärte der 34-jährige demokratische Sozialist, dass nun die Übergangsphase beginne und sein Team dafür Geld brauche.

Ein Sozialist, der kurz nach der Wahl schon nach Geld fragt? Was wie ein bestätigendes Vorurteil klingt, hat in den USA einen einfachen Grund: Wer eine Wahl gewinnt, muss strikt zwischen den Finanzen des Wahlkampfs und den Kosten der Zeit danach trennen.

Vorbereitungszeit wird nicht bezahlt

Diese Zeit danach heisst Transition. Bis zur Amtseinführung am 1. Januar 2026 bereitet sich der Wahlsieger auf seine neue Aufgabe vor. Das ist bereits jetzt ein Vollzeitjob – bezahlt wird er in dieser Phase aber noch nicht. Und er arbeitet nicht allein: Für die Organisation, Büros, Personal und Beratung fallen sofort Kosten an. Genau dafür braucht es Spenden.

Wie hoch diese Kosten sein können, zeigen frühere Übergänge. Mamdanis Vorgänger Eric Adams sammelte rund 1,9 Millionen Dollar in der ersten Woche nach seiner Wahl. 2013 kam Bill de Blasio auf rund 2,1 Millionen Dollar. Beide erhielten das Geld von etwas über 800 Spenderinnen und Spendern.

Zohran Mamdani gewann überraschend die Bürgermeisterwahl in New York. AP Photo/Yuki Iwamura

Mamdani hingegen meldete schon in den ersten 30 Stunden nach seiner Wahl rund 518’000 Dollar – und das von mehr als 7’000 Einzelspenden.

Für die «Transition» setzt der demokratische Sozialist auf ein reines Frauenteam. Die Leitung übernimmt Elana Leopold, eine langjährige Vertraute aus seiner Kampagne und frühere Führungskraft in der Verwaltung des ehemaligen Bürgermeisters Bill de Blasio.

Zu den Co-Chairs zählen unter anderem Lina Khan, eine profilierte Gegnerin monopolistischer Strukturen und ehemalige Leiterin der US-Verbraucherschutzbehörde, sowie Maria Torres-Springer, die in New York über Jahre hinweg die Wohnungs- und Wirtschaftspolitik verantwortete.

