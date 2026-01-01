  1. Privatkunden
Schwur auf den Koran Mamdani tritt Bürgermeister-Amt in New York City an

SDA

1.1.2026 - 08:25

Von links: New Yorks Attorney General Letitia James, Zohran Mamdani und seine Frau Rama Duwaji beim Amtseid am 1. Januar in New York.
Von links: New Yorks Attorney General Letitia James, Zohran Mamdani und seine Frau Rama Duwaji beim Amtseid am 1. Januar in New York.

Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez und Letitia James sind bei seinem Amtsantritt dabei: Zohran Mamdani ist jetzt New York Citys jüngster Bürgermeister seit Generationen.

Keystone-SDA

01.01.2026, 08:25

01.01.2026, 11:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James hat Zohran Mamdani heute in New York den Amtseid abgenommen.
  • Eine weitere Zeremonie mit Bernie Sanders ist geplant, die auch Alexandria Ocasio-Cortez besuchen wird.
  • Wofür Mamdani steht.
Mehr anzeigen

Mit dem Beginn des neuen Jahres hat Zohran Mamdani das Amt des Bürgermeisters von New York City übernommen. Der linksliberale Demokrat wurde kurz nach Mitternacht im kleinen Kreis an dem historischen U-Bahnhof Old City Hall Station in Manhattan vereidigt.

Den Amtseid nahm die Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York, Letitia James, ab. Mamdani legte dabei die Hand auf einen Koran. Er ist der erste muslimische Bürgermeister der grössten Stadt der USA. «Das ist wahrlich eine Ehre und ein Privileg, wie es sie nur einmal im Leben gibt», sagte Mamdani in einer kurzen Ansprache.

BREAKING Zohran Mamdani has been sworn-in as the 112th Mayor of New York City.

[image or embed]

— Yashar Ali 🐘 (@yasharali.bsky.social) 1. Januar 2026 um 06:13

Die Wahl des Ortes soll nach Angaben seines Büros Mamdanis Verbundenheit mit der arbeitenden Bevölkerung unterstreichen. Die Haltestelle wurde 1945 stillgelegt und ist normalerweise nicht öffentlich zugänglich. In seinen ersten Worten als Bürgermeister kündigte Mamdani zugleich die Ernennung eines neuen Verkehrsbeauftragten an.

Jüngster Bürgermeister seit Generationen

Am Nachmittag ist eine zweite, öffentliche Vereidigung auf den Stufen des New Yorker Rathauses geplant. Den Amtseid soll US-Senator Bernie Sanders abnehmen, ein politisches Vorbild Mamdanis. Zu den Rednern gehört auch die linke Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez.

Anschliessend ist ein öffentliches Strassenfest mit Zehntausenden Teilnehmenden rund um das Rathaus und entlang des berühmten Broadways vorgesehen. Der 34-jährige Mamdani beginnt damit seine vierjährige Amtszeit als jüngster Bürgermeister der Stadt seit Generationen.

Zohran Mamdani im Porträt. Keiner konnte diesen Mann auf dem Weg an die Spitze New Yorks stoppen

Zohran Mamdani im PorträtKeiner konnte diesen Mann auf dem Weg an die Spitze New Yorks stoppen

Geboren 1991 in Uganda als Sohn indischstämmiger Eltern, zog er im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach New York, US-Staatsbürger wurde er erst 2018. Politisch engagierte er sich zunächst als Aktivist, bevor er 2021 für einen Wahlkreis im New Yorker Stadtteil Queens ins Parlament des Bundesstaats New York einzog. Dort profilierte er sich als Vertreter des linken Parteiflügels der Demokraten.

Grosse Versprechen

Zentrales Thema seines überraschend deutlichen Wahlsiegs Anfang November war die Bezahlbarkeit des Lebens in einer der teuersten Städte der Welt. Mamdani versprach unter anderem kostenlose Kinderbetreuung, kostenlose Busse und einen Mietstopp für rund eine Million Haushalte – finanziert durch höhere Steuern für Wohlhabende und Unternehmen.

Der gewählte Bürgermeister Zohran Mamdani leistet den Amtseid während einer Vereidigungszeremonie in der U-Bahn-Station Old City Hall.
Der gewählte Bürgermeister Zohran Mamdani leistet den Amtseid während einer Vereidigungszeremonie in der U-Bahn-Station Old City Hall.
Keystone

Kritiker warnen vor möglichen wirtschaftlichen Folgen, Befürworter sehen in Mamdanis Kurs eine Antwort auf wachsende soziale Ungleichheit. New York City ist in den Vereinigten Staaten und weltweit ein kulturelles sowie finanzwirtschaftliches Zentrum.

In den USA hat die Metropole mit mehr als acht Millionen Einwohnern auch politisch eine grössere Bedeutung als andere Städte. Immer wieder dürfte sich daher der Blick auch auf das Verhältnis zum republikanischen US-Präsidenten Donald Trump richten.

Konfliktpotenzial mit Washington

Trump hatte Mamdani im Wahlkampf mehrfach scharf attackiert und New York mit dem Entzug von Bundesmitteln gedroht – eine ernste Drohung für eine der grössten kommunalen Verwaltungen und Arbeitgeber der USA mit Hunderttausenden Beschäftigten und einem Milliardenhaushalt.

Mamdani wiederum hatte den Präsidenten wiederholt als Faschisten und Gefahr für die Demokratie bezeichnet. Nach einem Treffen im Weissen Haus klangen zuletzt versöhnlichere Töne an. Mamdani sagte, Zusammenarbeit sei möglich, politische Differenzen wolle er zum Wohl der New Yorker beiseitelegen.

Trump sprach von einem produktiven Treffen und lobte Mamdanis Pläne für die Stadt. Spannungen gelten insbesondere in der Migrationspolitik jedoch weiterhin als wahrscheinlich.

Dramatische Aufnahmen aus New Jersey – Zwei Helikopter kollidieren in der Luft und stürzen ab

Dramatische Aufnahmen aus New Jersey – Zwei Helikopter kollidieren in der Luft und stürzen ab

Zwei Helikopter crashen kurz nach dem Start ineinander, einer geht in Flammen auf. Ein Pilot stirbt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Die US-Behörden ermitteln zur Ursache des Unglücks bei Hammonton.

29.12.2025

