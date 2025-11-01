Trumps Albtraum Mamdani steht vor dem Wahlsieg

Mamdani verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse und Gratis-Kinderbetreuung. (Archivfoto) KEYSTONE

Zohran Mamdani kurz vor dem Durchbruch: Der Sozialist knackte in einer Umfrage erstmals die 50-Prozent-Marke – und könnte New Yorks erster muslimischer Bürgermeister werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Sozialist Zohran Mamdani liegt in mehreren Umfragen klar vor seinen Rivalen Andrew Cuomo und Curtis Sliwa und könnte am Wahldienstag einen historischen Sieg erringen.

Unterstützt von Zehntausenden Freiwilligen setzt der 34-Jährige auf Basisarbeit statt Millionenspenden, während Gegner wie Ex-Gouverneur Cuomo auf reiche Geldgeber bauen.

Als möglicher erster muslimischer Bürgermeister von New York verspricht Mamdani, gegen Milliardäre und Präsident Trump «in den Kampf» zu ziehen.

Der Sozialist Zohran Mamdani steht kurz vor einem historischen Erfolg: In einer Fox-News-Umfrage knackt der 34-jährige Demokrat erstmals die 50-Prozent-Marke – und liegt damit klar vor seinen Rivalen. Das berichtet das Magazin «New York». Mamdani kommt auf 52 Prozent, der parteilose Ex-Gouverneur Andrew Cuomo auf 28 Prozent und der Republikaner Curtis Sliwa auf 14 Prozent.

Auch eine weitere Umfrage zeigt Mamdani mit 50 Prozent weit vorne. Cuomo liegt darin bei 25 Prozent, Sliwa bei 21 Prozent. Nur fünf Prozent der Befragten sind noch unentschlossen.

Sollten sich diese Zahlen am Wahldienstag nächste Woche bestätigen, dürfte der linksgerichtete Demokrat einen Erdrutschsieg feiern. Selbst der Rückzug eines seiner Gegner würde laut Umfragen wenig ändern – Mamdani hätte die Mehrheit sicher.

Mamdani setzt auf Freiwillige, Cuomo auf Millionen

Während Mamdani auf seine Basis aus 95’000 Freiwilligen baut, die laut «Politico» «von Tür zu Tür» mobilisieren, setzt Cuomo auf reiche Unterstützer. Der frühere Bürgermeister Michael Bloomberg und Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman pumpten zusammen über drei Millionen Dollar in einen Spende-Pott gegen Mamdani.

Zohran Mamdani hält letzte Wahlkampf-Rede In New York steht eine Wahl mit Signalwirkung bevor: Der linke Shootingstar Zohran Mamdani könnte das politische Establishment der Stadt erschüttern. Die Nervosität in der Finanzwelt ist riesig. 27.10.2025

Der Ton im Wahlkampf wird schärfer. Cuomo wirft Mamdani «falsche Versprechen» vor – etwa bei kostenlosen Bussen oder eingefrorenen Mieten. Mamdani kontert, er kämpfe für eine gerechtere Stadt und wolle den Einfluss von Milliardären eindämmen. Cuomo warnt dagegen, New York habe «keine Zukunft», sollte Mamdani gewinnen.

Kampfansage an Trump

Als Bürgermeister hätte Mamdani mächtige Gegner: konservative Politiker, Immobilienkonzerne und selbst Teile der Demokratischen Partei. Viele seiner Reformpläne – etwa in der Steuerpolitik – wären nur mit Zustimmung von Gouverneurin Kathy Hochul möglich.

Am vergangenen Sonntag trat Hochul bei einer Mamdani-Veranstaltung vor rund 13’000 Menschen auf. Als das Publikum «Tax the rich!» skandierte, antwortete sie mit einem vorsichtigen «Ich höre euch». Beobachter werten das als Zeichen, dass Hochul den Druck der linken Basis spürt – auch mit Blick auf ihre eigene Wiederwahl im kommenden Jahr.

Auch aus Washington droht Gegenwind. Präsident Donald Trump hat New York offen mit der Entsendung der Nationalgarde gedroht und könnte der Stadt Bundesmittel streichen. Kooperation mit Trump komme für Mamdani aber nicht infrage. Die Demokraten müssten «endlich auf Kampf schalten», sagte er in einem Podcast. Sein Wahlkampfslogan bringt es auf den Punkt: «New York steht nicht zum Verkauf.»

Mamdani wäre bei einem Sieg der erste muslimische Bürgermeister in der Geschichte der Stadt. Besonders junge Wählerinnen und Wähler stehen hinter ihm, während Ältere gespalten sind. Laut «Politico» haben bereits rund 400’000 Menschen in den ersten Tagen der Frühwahl abgestimmt – ein Hinweis auf eine ungewöhnlich hohe Beteiligung.

