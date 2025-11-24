Mamdani will arabische Zahlen an Schulen – X-User fallen vom Glauben ab

Der kommende New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani ist einer gewissen X-Klientel offenbar supekt. (21. November 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Rage Bait bezeichnet Internet-Inhalte, die aufregen oder empören sollen, um Reichweite zu generieren. In diesem Fall lässt der Pseudo-Aufreger tief blicken und sorgt gleichzeitig für Heiterkeit. Es geht um Zohran Mamdani, der die arabischen Zahlen in allen New Yorker Primarschulen durchdrückt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brian Krassenstein aus Fort Myers, Florida, legt die X-Gemeinde mit der «Nachricht» herein, dass Zohran Mamdani in allem New Yorker Primarschulen auf die Einhaltung arabischer Zahlen pocht.

Es handelt sich um die gängigen Zahlen von 0 bis 9. Die Reaktionen hat blue News in 4 Kategorien unterteilt:

Blanke Empörung, Shoot the Messenger, Ungläubigkeit, Spassvögel. Mehr anzeigen

Der Original-Post von Brian Krassenstein wird auf X innert zwei Tagen mehr als 17,2 Millionen Mal gesehen. «Breaking [News]», beginnt gefettet die Nachricht, die viele in Wallungen bringen wird.

Denn: «Es wird erwartet, dass Zohran Mamdani von ALLEN New Yorker Primarschülern verlangt, arabische Zahlen zu lernen.» Und: «Als jüdischer Amerikaner unterstütze ich dies immer noch zu 100 Prozent.»

BREAKING: Zohran Mamdani is expected to require ALL New York Elementary school students to learn Arabic numerals.



As a Jewish American I still support this 100% pic.twitter.com/6BbfqjOjzh — Brian Krassenstein (@krassenstein) November 19, 2025

Viele der Kommentatoren begreifen, dass die arabischen Zahlen diejenigen sind, die wir tagtäglich benutzen.

Einige – vor allem Inder – betonen, dass die Schreibweise in Indien entwickelt worden sei, auch wenn sie auf arabische Gelehrte beruhe.

Und nicht wenige fallen voll auf den Scherz herein.

Kategorie: Blanke Empörung

«Das ist lächerlich», schreibt eine X-Userin über die arabischen Zahlen. «Das Lernen einer anderen Sprache sollte freiwillig sein, keine Forderung.» Ein anderer Kommentator wirft ein, da könne man auch gleich indische Zahlen oder thailändische Zahlen lernen.

Beth stöhnt: «Es ist schockierend, dass irgendjemand mit dieser Anforderung einverstanden sein könnte.» «Heilige Sch*****», meint MAGA Elvis.

Heartwarming! The number of digits in the username correlates strongly to the scale of the meltdown. pic.twitter.com/YUWbk2KWys — Daniel Asher in solidarity 🗽✊🇺🇦🇨🇦 🚫👑 (@abstractedaway) November 20, 2025

Grossartig ist diese Konversation: «Nein, sie sollen dafür in den Nahen Osten gehen», lautet ein entschiedener Kommentar. Brian Krassensetin antwortet und spielt den Unschuldigen: «Das könnten sie, aber warum sollten sie das tun, wenn man sie auch hier lernen kann?»

Ein weiterer User setzt noch einen drauf und fragt die X-KI Grok, wie man so etwas Dummes posten kann und es später nicht mal löscht.

ABSOLUTE CINEMA LOL pic.twitter.com/JAbYq4y6d3 — Gabriel, o Imortal (@mgabriel_mb_03) November 20, 2025

Gar nicht überrascht ist dieser Herr – weil Mamdani «sich selbst nicht als Amerikaner betrachtet und seine Loyalität woanders liegt». Der Mann weiss auch: «Arabische Zahlen in der Primarschule zu lehren, trägt nicht zur Förderung der amerikanischen Kultur und Ideale bei und sollte daher nicht gemacht werden.»

Teaching Arabic numerals to elementary school students does nothing to advance American culture and ideals, and it should not be done.



However, it's not a surprise that Mamdani would do this, as he does not consider himself an American at all and his allegiances lie elsewhere. — Alex Ritz (@RitzReport) November 20, 2025

Kategorie: Shoot the Messenger!

Dann gibt es jene Kommentatoren, die sauer auf den Überbringer der vermeintlich schlechten Nachricht sind. «Wie wäre es, Kinder erstmal lesen und rechnen beizubringen, du Trottel», ruft ein User Krassenstein in nicht untypischem X-Charme zu.

How about teaching kids how to read and do math first you moron — Shawn McHugh (@realshawnmchugh) November 19, 2025

«Natürlich [unterstützt du Mamdanis Forderung], obwohl Muslime Israel am liebsten vernichten würden», zeigt sich ein anderer fassungslos. Und richtig saftig schreibt einer, der sich ausgerechnet Concerned dad nennt – also besorgter Vater – nennt und das Konzept von Zahlen missversteht.

Of course you would, even though Muslims would love to do away with Israel. — ideaman@inventitnow (@Ideaman21) November 19, 2025

«Amerika hat eine Hauptsprache, und das ist Englisch», weiss der Sorgen-Vater. «UInsere öffentlichen Schulen haben die Aufgabe, unsere Kinder auf Englisch zu unterrichten. FOH [F*** Outta Here] mit diesem Sch****, du bist ein Verräter an deinem Land, Brian.»

America has one primary language and it’s English. Our public schools have one job to educate our children in English. FOH with this bullshit you’re a traitor to your country Brian — Concerned dad 🇺🇸 🏴‍☠️ (@MartinezAyren) November 20, 2025

Kategorie: Ungläubigkeit

Krassensteins Post über die arabischen Zahlen wirft Fragen auf. «Warum müssen unsere Kinder das lernen?», heult einer auf. Wo die Kleinen doch kaum lesen können, ergänzt ein anderer.

Why do our children need to learn this? — David Shapiro (@DavidShapiro98) November 19, 2025

«Wir brauchen das warum?», fragt er noch. Brian Krassenstein antwortet staubtrocken: «Weil es wichtig für ihre Bildung ist.»

KIDS CAN BARELY READ



WE NEED THIS WHY? — Pom (@ThePoliticalPom) November 19, 2025

Wieder eine andere Userin erkennt, dass mit den arabischen Zahlen auch der Islam Einzug in die Klassenzimmer hält. Aus diesem Grund sollten «alle Religionen in Schulen gelehrt und erlaubt werden».

That is wrong separation of religion and state. Muslims want to push their religion. Then, every religion should be taught and allowed in school. — Angela Thuot (@Angel69262) November 21, 2025

Kategorie: Spassvögel

Krassensteins Post regt aber auch dazu an, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. «Verflucht, als Nächstes lässt er Schüler den Gregorianischen Kalender benutzen», heisst es hier.

Dang, next he will require students to use the Gregorian calendar. — Elaine2525 🇺🇸 💙📖🦮🏈 (@esj2525) November 20, 2025

«Das ist so dumm», wütet dieser X-User. «Was kommt als Nächstes, das verdammte lateinische Alphabet?»

This is so dumb. What’s next, the bloody Latin alphabet?!😡 — Bill Moon (@BigBillMoon) November 20, 2025

Ein Comedy-Kränzchen muss diesem X-User gebunden werden: «Warten Sie nur, bis sie auf die Highschool kommen und man ihnen die Methoden der Terrororganisation Al-Gebra beibringt.»

Just wait until they hit high school and they teach them the ways of the terrorist organization known as Al-Gebra — Jerry Trosclair (@TrosclairTweets) November 19, 2025

Sonderbar: Der X-Kanal Polymarket, der sich eigentlich auf Finanz-Themen konzentriert, greift die «Nachricht» auf. «Es wird noch schlimmer», witzelt ein User mit Blick auf die Angst vieler Rechter vor der Trans-Gemeinde: «Er sagt, sie müssten mit nicht-binären Zahlen anfangen.»

It gets worse. He’s saying they have to start with non-binary numbers. — Andrew (@android_stern) November 20, 2025

Und wie sähe unsere Welt eigentlich ohne arabische Zahlen aus?

Dieser User spielt auf eine Umfrage aus dem Jahr 2019 an, in der sich «LVI Prozent» der Teilnehmenden gegen die arabischen Zahlen ausgesprochen haben.

Also 56 Prozent.

LVI percent of Americans don't want Arabic numerals taught in schools https://t.co/4duPWTIb3f — Tom Parkin (@TomPark1n) November 20, 2025

Fazit

Der typische X-Charme dieses Users beschreibt Brian Krassenstein Post ganz gut: «Normalerweise hasse ich es, deine Beiträge zu sehen, aber Leute, die nicht wissen, dass die von uns verwendeten Zahlen arabischen Ursprungs sind, zu rage baiten, ist äusserst witzig.»

Und wie es sich für X gehört, kommt am Ende noch ein Tüpflischisser.

Actually they are Indian in origin, but yes, it is funny. — AQUASURE1977😺💙🌊🇺🇲🇺🇦✡️🇮🇱💙 (@Adammarc77) November 20, 2025