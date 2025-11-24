Mamdani will arabische Zahlen an Schulen – X-User fallen vom Glauben ab

Vielsagender Rage BaitMamdani will arabische Zahlen an Schulen – X-User fallen vom Glauben ab
Philipp Dahm
24.11.2025
Rage Bait bezeichnet Internet-Inhalte, die aufregen oder empören sollen, um Reichweite zu generieren. In diesem Fall lässt der Pseudo-Aufreger tief blicken und sorgt gleichzeitig für Heiterkeit. Es geht um Zohran Mamdani, der die arabischen Zahlen in allen New Yorker Primarschulen durchdrückt.
Viele der Kommentatoren begreifen, dass die arabischen Zahlen diejenigen sind, die wir tagtäglich benutzen.
Einige – vor allem Inder – betonen, dass die Schreibweise in Indien entwickelt worden sei, auch wenn sie auf arabische Gelehrte beruhe.
Und nicht wenige fallen voll auf den Scherz herein.
Kategorie: Blanke Empörung
«Das ist lächerlich», schreibt eine X-Userin über die arabischen Zahlen. «Das Lernen einer anderen Sprache sollte freiwillig sein, keine Forderung.» Ein anderer Kommentator wirft ein, da könne man auch gleich indische Zahlen oder thailändische Zahlen lernen.
Beth stöhnt: «Es ist schockierend, dass irgendjemand mit dieser Anforderung einverstanden sein könnte.» «Heilige Sch*****», meint MAGA Elvis.
Grossartig ist diese Konversation: «Nein, sie sollen dafür in den Nahen Osten gehen», lautet ein entschiedener Kommentar. Brian Krassensetin antwortet und spielt den Unschuldigen: «Das könnten sie, aber warum sollten sie das tun, wenn man sie auch hier lernen kann?»
Ein weiterer User setzt noch einen drauf und fragt die X-KI Grok, wie man so etwas Dummes posten kann und es später nicht mal löscht.
Gar nicht überrascht ist dieser Herr – weil Mamdani «sich selbst nicht als Amerikaner betrachtet und seine Loyalität woanders liegt». Der Mann weiss auch: «Arabische Zahlen in der Primarschule zu lehren, trägt nicht zur Förderung der amerikanischen Kultur und Ideale bei und sollte daher nicht gemacht werden.»
Teaching Arabic numerals to elementary school students does nothing to advance American culture and ideals, and it should not be done.
However, it's not a surprise that Mamdani would do this, as he does not consider himself an American at all and his allegiances lie elsewhere.
Dann gibt es jene Kommentatoren, die sauer auf den Überbringer der vermeintlich schlechten Nachricht sind. «Wie wäre es, Kinder erstmal lesen und rechnen beizubringen, du Trottel», ruft ein User Krassenstein in nicht untypischem X-Charme zu.
How about teaching kids how to read and do math first you moron
«Natürlich [unterstützt du Mamdanis Forderung], obwohl Muslime Israel am liebsten vernichten würden», zeigt sich ein anderer fassungslos. Und richtig saftig schreibt einer, der sich ausgerechnet Concerned dad nennt – also besorgter Vater – nennt und das Konzept von Zahlen missversteht.
Of course you would, even though Muslims would love to do away with Israel.
«Amerika hat eine Hauptsprache, und das ist Englisch», weiss der Sorgen-Vater. «UInsere öffentlichen Schulen haben die Aufgabe, unsere Kinder auf Englisch zu unterrichten. FOH [F*** Outta Here] mit diesem Sch****, du bist ein Verräter an deinem Land, Brian.»
America has one primary language and it’s English. Our public schools have one job to educate our children in English. FOH with this bullshit you’re a traitor to your country Brian
Sonderbar: Der X-Kanal Polymarket, der sich eigentlich auf Finanz-Themen konzentriert, greift die «Nachricht» auf. «Es wird noch schlimmer», witzelt ein User mit Blick auf die Angst vieler Rechter vor der Trans-Gemeinde: «Er sagt, sie müssten mit nicht-binären Zahlen anfangen.»
It gets worse. He’s saying they have to start with non-binary numbers.
Der typische X-Charme dieses Users beschreibt Brian Krassenstein Post ganz gut: «Normalerweise hasse ich es, deine Beiträge zu sehen, aber Leute, die nicht wissen, dass die von uns verwendeten Zahlen arabischen Ursprungs sind, zu rage baiten, ist äusserst witzig.»
Und wie es sich für X gehört, kommt am Ende noch ein Tüpflischisser.
Actually they are Indian in origin, but yes, it is funny.
STORY: Ein erstes Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem künftigen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani ist viel positiver gelaufen, als viele gedacht hatten. Nach monatelangen gegenseitigen Beleidigungen zeigten sich die beiden Politiker bei ihrem ersten persönlichen Gespräch am Freitag im Weissen Haus betont einig. Die beiden politischen Gegner waren zuvor in allen zentralen politischen Fragen aneinandergeraten, von der Einwanderungspolitik bis hin zu Wirtschaftsfragen. Trump hatte Mamdani als «linksradikalen Irren», «Kommunisten» und «Judenhasser» bezeichnet. Mamdani wiederum hatte Trump einen «Despoten» genannt. «Vielen Dank. Wir hatten gerade ein grossartiges Treffen, ein wirklich gutes, sehr produktives Treffen. Wir haben eines gemeinsam: Wir wollen, dass es unserer geliebten Stadt gut geht. Und ich wollte dem Bürgermeister gratulieren. Er hat wirklich einen unglaublichen Wahlkampf gegen viele kluge Leute geführt.» Auch Mamdani zeigte sich versöhnlich. «Ich denke, sowohl Präsident Trump als auch ich haben unsere Positionen und Ansichten sehr klar dargelegt. Was ich an dem Präsidenten wirklich schätze, ist, dass wir uns bei unserem Treffen nicht auf die zahlreichen Meinungsverschiedenheiten konzentriert haben, sondern auf unser gemeinsames Ziel, den New Yorkern zu dienen.» Mamdani, der in Uganda geboren ist und dessen Eltern aus Indien stammen, hatte Anfang November die Bürgermeisterwahl gewonnen. Er löst am 1. Januar den Demokraten Eric Adams an der Spitze der bevölkerungsreichsten US-Stadt ab. Mamdani gewann die Wahl unter anderem mit dem Versprechen, sich um die Bezahlbarkeit von Wohnen, Lebensmitteln, Busverkehr und Kinderbetreuung zu kümmern. Der dem linken Flügel der Demokraten zugerechnete Mamdani gilt als einer der Hoffnungsträger seiner zerstrittenen Partei.