Vielsagender Rage Bait Mamdani will arabische Zahlen an Schulen – X-User fallen vom Glauben ab

Philipp Dahm

24.11.2025

Der kommende New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani ist einer gewissen X-Klientel offenbar supekt. (21. November 2025)
Der kommende New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani ist einer gewissen X-Klientel offenbar supekt. (21. November 2025)
Bild: Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Rage Bait bezeichnet Internet-Inhalte, die aufregen oder empören sollen, um Reichweite zu generieren. In diesem Fall lässt der Pseudo-Aufreger tief blicken und sorgt gleichzeitig für Heiterkeit. Es geht um Zohran Mamdani, der die arabischen Zahlen in allen New Yorker Primarschulen durchdrückt.

Philipp Dahm

24.11.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Brian Krassenstein aus Fort Myers, Florida, legt die X-Gemeinde mit der «Nachricht» herein, dass Zohran Mamdani in allem New Yorker Primarschulen auf die Einhaltung arabischer Zahlen pocht.
  • Es handelt sich um die gängigen Zahlen von 0 bis 9. Die Reaktionen hat blue News in 4 Kategorien unterteilt:
  • Blanke Empörung, Shoot the Messenger, Ungläubigkeit, Spassvögel.
Mehr anzeigen

Der Original-Post von Brian Krassenstein wird auf X innert zwei Tagen mehr als 17,2 Millionen Mal gesehen. «Breaking [News]», beginnt gefettet die Nachricht, die viele in Wallungen bringen wird.

Denn: «Es wird erwartet, dass Zohran Mamdani von ALLEN New Yorker Primarschülern verlangt, arabische Zahlen zu lernen.» Und: «Als jüdischer Amerikaner unterstütze ich dies immer noch zu 100 Prozent.»

Viele der Kommentatoren begreifen, dass die arabischen Zahlen diejenigen sind, die wir tagtäglich benutzen.

Einige – vor allem Inder – betonen, dass die Schreibweise in Indien entwickelt worden sei, auch wenn sie auf arabische Gelehrte beruhe.

Und nicht wenige fallen voll auf den Scherz herein.

Kategorie: Blanke Empörung

«Das ist lächerlich», schreibt eine X-Userin über die arabischen Zahlen. «Das Lernen einer anderen Sprache sollte freiwillig sein, keine Forderung.» Ein anderer Kommentator wirft ein, da könne man auch gleich indische Zahlen oder thailändische Zahlen lernen.

Beth stöhnt: «Es ist schockierend, dass irgendjemand mit dieser Anforderung einverstanden sein könnte.» «Heilige Sch*****», meint MAGA Elvis.

Grossartig ist diese Konversation: «Nein, sie sollen dafür in den Nahen Osten gehen», lautet ein entschiedener Kommentar. Brian Krassensetin antwortet und spielt den Unschuldigen: «Das könnten sie, aber warum sollten sie das tun, wenn man sie auch hier lernen kann?»

Ein weiterer User setzt noch einen drauf und fragt die X-KI Grok, wie man so etwas Dummes posten kann und es später nicht mal löscht.

Gar nicht überrascht ist dieser Herr – weil Mamdani «sich selbst nicht als Amerikaner betrachtet und seine Loyalität woanders liegt». Der Mann weiss auch: «Arabische Zahlen in der Primarschule zu lehren, trägt nicht zur Förderung der amerikanischen Kultur und Ideale bei und sollte daher nicht gemacht werden.»

Kategorie: Shoot the Messenger!

Dann gibt es jene Kommentatoren, die sauer auf den Überbringer der vermeintlich schlechten Nachricht sind. «Wie wäre es, Kinder erstmal lesen und rechnen beizubringen, du Trottel», ruft ein User Krassenstein in nicht untypischem X-Charme zu.

«Natürlich [unterstützt du Mamdanis Forderung], obwohl Muslime Israel am liebsten vernichten würden», zeigt sich ein anderer fassungslos. Und richtig saftig schreibt einer, der sich ausgerechnet Concerned dad nennt – also besorgter Vater – nennt und das Konzept von Zahlen missversteht.

«Amerika hat eine Hauptsprache, und das ist Englisch», weiss der Sorgen-Vater. «UInsere öffentlichen Schulen haben die Aufgabe, unsere Kinder auf Englisch zu unterrichten. FOH [F*** Outta Here] mit diesem Sch****, du bist ein Verräter an deinem Land, Brian.»

Kategorie: Ungläubigkeit

Krassensteins Post über die arabischen Zahlen wirft Fragen auf. «Warum müssen unsere Kinder das lernen?», heult einer auf. Wo die Kleinen doch kaum lesen können, ergänzt ein anderer.

«Wir brauchen das warum?», fragt er noch. Brian Krassenstein antwortet staubtrocken: «Weil es wichtig für ihre Bildung ist.»

Wieder eine andere Userin erkennt, dass mit den arabischen Zahlen auch der Islam Einzug in die Klassenzimmer hält. Aus diesem Grund sollten «alle Religionen in Schulen gelehrt und erlaubt werden».

Kategorie: Spassvögel

Krassensteins Post regt aber auch dazu an, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. «Verflucht, als Nächstes lässt er Schüler den Gregorianischen Kalender benutzen», heisst es hier.

«Das ist so dumm», wütet dieser X-User. «Was kommt als Nächstes, das verdammte lateinische Alphabet?»

Ein Comedy-Kränzchen muss diesem X-User gebunden werden: «Warten Sie nur, bis sie auf die Highschool kommen und man ihnen die Methoden der Terrororganisation Al-Gebra beibringt.»

Sonderbar: Der X-Kanal Polymarket, der sich eigentlich auf Finanz-Themen konzentriert, greift die «Nachricht» auf. «Es wird noch schlimmer», witzelt ein User mit Blick auf die Angst vieler Rechter vor der Trans-Gemeinde: «Er sagt, sie müssten mit nicht-binären Zahlen anfangen.»

Und wie sähe unsere Welt eigentlich ohne arabische Zahlen aus?

Dieser User spielt auf eine Umfrage aus dem Jahr 2019 an, in der sich «LVI Prozent» der Teilnehmenden gegen die arabischen Zahlen ausgesprochen haben.

Also 56 Prozent.

Fazit

Der typische X-Charme dieses Users beschreibt Brian Krassenstein Post ganz gut: «Normalerweise hasse ich es, deine Beiträge zu sehen, aber Leute, die nicht wissen, dass die von uns verwendeten Zahlen arabischen Ursprungs sind, zu rage baiten, ist äusserst witzig.»

Und wie es sich für X gehört, kommt am Ende noch ein Tüpflischisser.

Treffen von Trump und Mamdani im Weissen Haus

Treffen von Trump und Mamdani im Weissen Haus

STORY: Ein erstes Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem künftigen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani ist viel positiver gelaufen, als viele gedacht hatten. Nach monatelangen gegenseitigen Beleidigungen zeigten sich die beiden Politiker bei ihrem ersten persönlichen Gespräch am Freitag im Weissen Haus betont einig. Die beiden politischen Gegner waren zuvor in allen zentralen politischen Fragen aneinandergeraten, von der Einwanderungspolitik bis hin zu Wirtschaftsfragen. Trump hatte Mamdani als «linksradikalen Irren», «Kommunisten» und «Judenhasser» bezeichnet. Mamdani wiederum hatte Trump einen «Despoten» genannt. «Vielen Dank. Wir hatten gerade ein grossartiges Treffen, ein wirklich gutes, sehr produktives Treffen. Wir haben eines gemeinsam: Wir wollen, dass es unserer geliebten Stadt gut geht. Und ich wollte dem Bürgermeister gratulieren. Er hat wirklich einen unglaublichen Wahlkampf gegen viele kluge Leute geführt.» Auch Mamdani zeigte sich versöhnlich. «Ich denke, sowohl Präsident Trump als auch ich haben unsere Positionen und Ansichten sehr klar dargelegt. Was ich an dem Präsidenten wirklich schätze, ist, dass wir uns bei unserem Treffen nicht auf die zahlreichen Meinungsverschiedenheiten konzentriert haben, sondern auf unser gemeinsames Ziel, den New Yorkern zu dienen.» Mamdani, der in Uganda geboren ist und dessen Eltern aus Indien stammen, hatte Anfang November die Bürgermeisterwahl gewonnen. Er löst am 1. Januar den Demokraten Eric Adams an der Spitze der bevölkerungsreichsten US-Stadt ab. Mamdani gewann die Wahl unter anderem mit dem Versprechen, sich um die Bezahlbarkeit von Wohnen, Lebensmitteln, Busverkehr und Kinderbetreuung zu kümmern. Der dem linken Flügel der Demokraten zugerechnete Mamdani gilt als einer der Hoffnungsträger seiner zerstrittenen Partei.

22.11.2025

