Trump zum Ukraine-Krieg: «Manchmal sieht man im Park zwei Kinder, die wie verrückt miteinander kämpfen» 06.06.2025

Donald Trump hat im Beisein von Friedrich Merz über den Ukraine-Krieg gesprochen: Er verrät, dass es eine Deadline für schärfere Sanktionen gibt, zieht einen erstaunlichen Vergleich und analysiert die Gemütslage der beiden Kriegsparteien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei seinem Treffen mit Kanzler Friedrich Merz am 5. Juni im Weissen Haus hat Donald Trump auch über den Ukraine-Krieg geredet.

Mit ihm hätte es den krieg nicht gegeben: Millionen würden dabei sterben, behauptet Trump fälschlicherweise.

Die Ukraine war laut Trump Wladimir Putins «Augapfel».

«In meinem Gehirn»: Trump hat eine Deadline für schärfere Sanktionen.

Trump vergleicht Kiew und Moskau mit raufenden Kindern, die sich auch mal austoben müssten.

Trump hat erkannt, dass Putin und Wolodymyr Selenskyj sich hassen. Mehr anzeigen

Neben den Beziehungen zu Deutschland und dem Drama um Elon Musk ist auch der Krieg in der Ukraine Thema im Weissen Haus, als Donald Trump am 5. Juni Friedrich Merz in Washington empfängt. Dabei gibt der US-Präsident einen vielsagenden Einblick in seine Sicht der Dinge.

«Es wurde getroffen, und er hat ausgeteilt, ich verstehe das. Er wurde schwer getroffen», sagt Trump mit Blick auf Wladimir Putin, der zuletzt unter anderem einen schweren Schlag gegen seine Flotte von strategischen Bombern hinnehmen musste.

«Ich denke nicht, dass er Spielchen spielt», fährt der 78-Jährige fort. «Ich habe immer gesagt: Er will das ganze Ding. Ich dachte, er will die gesamte ...» Trump scheint es in diesem Moment zu dämmern, dass er kurz davor ist, herauszuposaunen, dass Putins Ziel eigentlich die vollständige Eroberung der Ukraine ist. Deswegen fährt er fort: «... alles, was mit der Ukraine zu tun hat.»

Trumps Vorgänger

Trump betont, dass der russische Überfall nie stattgefunden hätte, wenn er im Amt gewesen wäre und wiederholt die Mär, bei der vorletzten US-Wahl sei betrogen worden. «Vor vier Jahren gab es ja auch noch keinen Krieg Ich habe immer viel mit [Putin] über die Ukraine gesprochen: Sie war sein Augapfel, aber er hätte nie getan, was getan hat.»

Friedrich Merz (links) und Donald Trump am 5. Juni im Weissen Haus. KEYSTONE

Putin habe Fehler gemacht, aber auch sein Amtsvorgänger: «[Joe] Biden hätten diesen Krieg niemals zulassen dürfen.» Auch der Terror-Angriff der Hamas aus Israel am 7. Oktober 2023 wäre mit ihm nicht passiert, tönt Trump. Dasselbe gilt für die Inflation. Der Präsident schweift ab, erinnert sich dann aber, dass es gerade um den Krieg geht.

«Es ist eine Schande», sagt Trump unter Verweis auf einen aktuellen Bericht: «Millionen von Leuten sind gestorben. Viel mehr, als die Leute gedacht haben. Und ich habe es schon immer gesagt.» Er bezieht sich vermutlich auf die Washingtoner Denkfabrik Center for Strategic and International Studies.

Trumps Deadline

Diese hat gerade öffentlich gemacht, dass beide Seiten in dem Krieg Verluste von 1,4 Millionen erlitten hätten. Allerdings werden darunter auf Verletzte verstanden: Von dem russischen Verlust von einer Million soll die Zahl der Toten bei rund 250'000 liegen. Millionen von Tote gibt es also nicht.

Richtig ist, dass in der Ukraine zu viel gestorben wird: Wird Trump den Druck auf Putin durch neue Sanktionen erhöhen, fragt ein Reporter? «Wir machen keinen Deal, wenn die Sache nicht aufhört», sagt Trump. «Gibt es eine Deadline?», ruft ein anderer.

«Ja, sie ist in meinem Gehirn, die Deadline», lautet die Antwort. «Wenn ich den Moment sehe, an dem es nicht aufhören wird, können wir sehr taff sein. Und es könnte mit beiden Ländern sein. Zum Tango gehören zwei. Wir werden sehr taff sein – ob es nun Russland oder irgendjemand anders ist. Es findet dort ein Blutbad statt.»

Trumps Analogie

Und dann bringt Trump die «Analogie» auf, über die er auch am Vortag bei mehr als zwei Stunden dauernden Telefonat mit Putin gesprochen habe. «Manchmal sieht man zwei junge Kinder, die im Park wie verrückt miteinander kämpfen: Sie hassen sich», beginnt Trump seine Geschichte.

So schön sieht das Weisse Haus mittlerweile aus. KEYSTONE

Und wenn man versuche, die Streithähne zu trennen, funktioniere das nicht. «Manchmal lässt man sie besser noch eine Weile kämpfen, und dann zieht man sie auseinander.» Das habe er auch Putin gesagt: «Ich sagte: ‹Präsident, vielleicht müsst Ihr weiter kämpfen und viel leiden.› Denn beiden Seiten leiden.» Dann erst könne man die Parteien trennen.

«Das ist eine sehr bekannte Analogie», erzählt Trump. «Sie kämpfen, kämpfen, kämpfen. Manchmal muss man sie ein bisschen kämpfen lassen. Man sieht es beim Hockey, man sieht es beim Sport. Die Schiedsrichter lassen sie ein paar Sekunden gewähren, bevor sie sie auseinanderziehen. Vielleicht ist das negativ, weil wir sagen: weitermachen.»

Trumps Erkenntnis

Trumps Erkenntnis mit Blick auf Putin und Selenskyj: «Es gibt viel böses Blut zwischen den beiden. Es ist unglaublich: Es gibt grossen Hass zwischen diesen beiden Männern, aber auch zwischen den Kriegsparteien. Grossen Hass.»

Ein sofortiger Frieden sei ihm zwar lieber, doch die Kämpfe in der Ukraine würden weitergehen – vor allem auch nach der Operation «Spinnennetz». Putin habe ihm gesagt, dass er deshalb auch keine andere Wahl habe, als anzugreifen. «Das wird nicht schön», weiss Trump. Er habe dem Kreml-Chef gesagt, er solle besser aufhören.

Er sei sehr stolz darauf, dass es ihm im Fall der Atommächte Indien und Pakistan gelungen sei, die Konfrontation zu stoppen, so Trump – ein Umstand, den beide Länder übrigens dementiert haben.

Hat gut lachen: Freidrich Merz. KEYSTONE

Und er sei auch nicht Russlands Freund, sagt der US-Präsident. «Ich bin mit niemandem befreundet.» Dann erinnert Trump sich an seinen deutschen Gast. «Ich bin dein Freund», schiebt er nach. Friedrich Merz lacht.