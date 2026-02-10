Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. sda

Ein Mann aus Frankreich sitzt seit 2024 in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Grenoble wirft ihm jahrzehntelangen Missbrauch von 89 Jugendlichen in mehreren Ländern vor – sowie die Tötung seiner Mutter und einer Tante.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 79-Jähriger soll zwischen 1967 und 2022 insgesamt 89 Jugendliche in mehreren Ländern missbraucht haben.

Die mutmasslichen Opfer waren laut Ermittlern zwischen 13 und 17 Jahre alt, auch Fälle in Deutschland und der Schweiz werden untersucht.

Zudem gestand der Mann, seine krebskranke Mutter und eine 92-jährige Tante erstickt zu haben. Mehr anzeigen

Ein 79 Jahre alter Mann soll über Jahrzehnte hinweg insgesamt 89 Jugendliche, darunter Minderjährige in Deutschland, missbraucht und überdies seine Mutter und eine Tante getötet haben. Die Jugendlichen habe er in mehreren Ländern missbraucht, darunter Deutschland und die Schweiz, aber auch die Philippinen und Indien, teilte die Staatsanwaltschaft von Grenoble am Dienstag mit. Der Mann sei bereits seit 2024 in Untersuchungshaft.

Die Zahl der Missbrauchsopfer ergebe sich aus einer Liste, die die Ermittler auf einem USB-Stick bei ihm fanden. Demnach waren die Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahre alt. Die Taten seien zwischen 1967 und 2022 geschehen.

Während der Ermittlungen habe der Mann zudem gestanden, seine krebskranke Mutter im Endstadium der Krankheit sowie eine 92-jährige Tante getötet zu haben. Beide Frauen habe er mit Hilfe eines Kissens erstickt.

