Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Menschen. dpa

Am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Er kam in ein Spital, der Täter ist auf der Flucht.

afp/dpa/toko dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann ist bei einem Angriff am Holocaust-Mahnmal in Berlin schwer verletzt worden.

Er wurde in ein Spital gebracht.

Rettungskräfte betreuten mehrere Menschen, die Zeugen der Tat wurden. Mehr anzeigen

Am Holocaust-Mahnmal in Berlin ist am Freitagabend ein Mann bei einem Angriff schwer verletzt worden. Eine Polizeisprecherin sagte, der Angriff sei «möglicherweise mit einem spitzen Gegenstand» ausgeführt worden. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung verwendete der Täter ein Messer. Dem Opfer seien mehrere Stiche zugefügt worden.

Die Polizei teilte im Online-Dienst X mit, der Angriff habe sich «im Stelenfeld des Denkmals» ereignet. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Wer die Tat begangen hat, war zunächst unklar, die Sprecherin sprach von einem «unbekannten Mann». Rettungskräfte betreuten am Abend mehrere Menschen, die Zeugen der Tat wurden, wie die Polizei weiter mitteilte. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden.

Gegen 18 Uhr wurde ein Mann von einem Unbekannten im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in #Mitte schwer verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Personen, die das Geschehen mit ansehen mussten. Am Tatort laufen… pic.twitter.com/DNeYLJzgEO — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 21, 2025

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte befindet sich nahe des Brandenburger Tors und des Potsdamer Platzes. Im direkten Umkreis befinden sich mehrere Botschaften, darunter die der USA. Laut «Bild» war zunächst kein Bezug der Tat zu der US-Botschaft oder zum Mahnmal «erkennbar».

Das Holocaust-Denkmal des Architekten Peter Eisenman war im Mai 2005 der Öffentlichkeit übergeben worden. Mit dem Stelenfeld und einem unterirdischen Informationsort wird in der deutschen Hauptstadt an die rund sechs Millionen ermordeter Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus erinnert.