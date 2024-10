Die Polizei sucht nach diesem Mann. Polizei Essen

In Essen (D) greift ein Mann eine Mutter mit Kind in der U-Bahn an. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Essen greift ein Mann eine Mutter mit Kind in der U-Bahn an.

Nun wird er von der Polizei gesucht.

In der deutschen Stadt Essen fahndet die Polizei mit Hochdruck nach einem Mann, der eine junge Mutter und ihren Partner in einer U-Bahn-Station brutal angegriffen hat.

Der Vorfall ereignete sich am 8. August gegen 16 Uhr in der U-Bahnlinie U11 in Richtung Hauptbahnhof. Wie die Polizei Essen berichtet, bat die Frau den Mann an der Haltestelle «Bamlerstrasse» im Essener Westviertel, etwas Platz für ihren Kinderwagen zu machen. Der Unbekannte reagierte aggressiv und schlug und trat unvermittelt auf die Mutter ein.

Bilder veröffentlicht

Als ihr Partner eingriff, wurde auch er Opfer der Gewalt. Der Angreifer traf ihn wiederholt gegen den Kopf, bevor er die U-Bahn schliesslich an der Haltestelle «Berliner Platz» verliess und flüchtete. Die Polizei beschreibt den Angriff als besonders brutal und sucht nun intensiv nach dem Täter.

Da es bislang keine Hinweise auf den Täter gibt, veröffentlicht die Essener Polizei nun Bilder aus der Videoüberwachung der U-Bahn. Nach dem Mann wird weiterhin mit Hochdruck gesucht.