Mit einem Universalschlüssel aus dem Internet konnte sich ein Mann in Bayern selber aus Handschellen befreien – und die Flucht ergreifen. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa

Ein im Internet erhältlicher Handschellenschlüssel sorgt in Deutschland für Aufsehen. In Nürnberg nutzte ein Festgenommener genau dieses Werkzeug, um sich aus den Polizeihandschellen zu befreien.

Redaktion blue News Lisa Stutz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein in Bayern festgenommener Mann konnte trotz angelegter Handschellen fliehen, vermutlich weil er einen frei im Internet erhältlichen Generalschlüssel benutzte.

Die Polizei wusste bereits, dass passende Schlüssel für das seit 2009 genutzte Handschellenmodell «Clejuso Nr. 9» online verkauft werden, und warnt intern vor den Sicherheitsrisiken.

Polizei-Gewerkschaft fordert nun individuell gesicherte Handschellen, da frei verfügbare Schlüssel ein Risiko für die Sicherheit der Einsatzkräfte darstellen. Mehr anzeigen

Nach einer Wohnungsdurchsuchung wegen eines mutmasslichen Drogendelikts legten Beamte der bayerischen Polizei einem Mann Handschellen an und nahmen ihn fest. Trotzdem konnte der Straftäter fliehen, wie die «Bild» in einem Artikel vom 9. Februar schreibt.

Zwar wurde der Verhaftete nach rund zehn Minuten wieder gestellt, doch von den Handschellen fehlte jede Spur. Zu dem ungewöhnlichen Vorfall war es bereits Ende November gekommen. Gegenüber der Bildzeitung erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken nun: «Da die Handschellen unauffindbar waren, müssen wir in Betracht ziehen, dass der Festgenommene einen Ersatzschlüssel hatte.»

Ersatzschlüssel für Polizeihandschellen? Tatsächlich: Durch Recherchen von «Bild» stellt sich heraus, dass die Schlüssel einfach im Web bestellt werden können. Zum Preis von 10.99 Euro.

Polizei wusste bereits vom Handschellen-Problem

Bei den in Bayern verwendeten Handschellen handelt es sich um das Modell «Clejuso Nr. 9», es ist seit 2009 im Einsatz. Zudem sei es vom Polizeitechnischen Institut der Deutschen Hochschule der Polizei zertifiziert und erfülle die technischen Anforderungen.

Die Polizei weiss laut dem Bild-Artikel Bescheid, dass passende Generalschlüssel frei im Internet angeboten werden. Sie habe den Hersteller der Handschellen bereits informiert und eine Kanzlei eingeschaltet, um gegen den freien Verkauf vorzugehen.

Auch intern warnt die Polizei vor möglichen Sicherheitsrisiken. Im Intranet werde ausdrücklich auf die Gefährdung durch frei erhältliche Schlüssel hingewiesen – auch der Fall aus Mittelfranken sei bekannt.

«Stellt ein Risiko dar»

Ob der Festgenommene tatsächlich einen Ersatzschlüssel aus dem Internet benutzte, sei laut Innenministerium übrigens nicht mit Sicherheit zu sagen. Doch die Handschellen seien weder «maschinell noch gewaltsam» geöffnet worden.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schlägt Alarm und fordert langfristig speziell für die Polizei gefertigte Handfesseln mit individuellen Schlüssel, die nicht frei verkäuflich sind. Landesvorsitzender Florian Leitner sagt gegenüber der Bild-Zeitung: «Dies stellt ohne Frage ein Risiko für die Eigensicherung unserer Kolleginnen und Kollegen dar.»