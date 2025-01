Bei Olson wurde Krebs diagnostiziert, obwohl nichts vorlag. (Themenbild) Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Anthony Olson wurde fast ein Jahrzehnt lang fälschlicherweise gegen Krebs behandelt, bevor die Wahrheit ans Licht kam. Ein weiterer Fall zeigt die Folgen einer Fehldiagnose.

Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anthony Olson wurde fast ein Jahrzehnt lang fälschlicherweise gegen Krebs behandelt.

2011 erhielt er die MDS-Diagnose.

2019 wurde schliesslich festgestellt, dass Olson nie an Krebs erkrankt war. Mehr anzeigen

Anthony Olson aus Montana erlebte 2011 einen Schock, als ihm sein Onkologe mitteilte, er leide an einem myelodysplastischen Syndrom (MDS). Diese Erkrankung des blutbildenden Systems kann in eine aggressive Form von Blutkrebs übergehen.

Die Diagnose basierte auf zwei Knochenmarkbiopsien, von denen nur eine Anzeichen von MDS zeigte. Dennoch riet der Arzt Olson, die unauffällige Biopsie zu ignorieren, was zu einer jahrelangen, unnötigen Chemotherapie führte, wie die «Montana Free Press» berichtet.

Olson unterzog sich nicht nur der Chemotherapie, sondern erhielt auch Bluttransfusionen, die seine Eisenwerte gefährlich ansteigen liessen. Erst 2016 äusserte ein Nierenspezialist Zweifel an der Diagnose und empfahl Olson, eine zweite Meinung einzuholen.

2019 wurde schliesslich festgestellt, dass Olson nie an Krebs erkrankt war. In der Folge verklagte er das Spital, das sich aussergerichtlich einigte, und der verantwortliche Arzt wurde entlassen. «Ich dachte eigentlich, dieser Mann will mir helfen», sagte Olson über den Arzt.

Ein weiterer tragischer Fall

Auch die Influencerin Jessica Pettway wurde Opfer einer Fehldiagnose. Sie litt unter starken Unterleibsschmerzen und Blutungen, die zunächst als Myom in der Gebärmutter fehlinterpretiert wurden.

Der tatsächliche Krebs wurde erst viel später erkannt, nachdem Pettway bereits zahlreiche Krankenhausaufenthalte hinter sich hatte. Sie verstarb im Alter von 36 Jahren, nachdem sie ihren Leidensweg offen mit ihren Followern geteilt hatte.