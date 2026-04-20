Menschen in Louisiana trauern. KEYSTONE

Eine tödliche Schussattacke im US-Bundesstaat Louisiana hat die Stadt Shreveport erschüttert: Ein Mann tötete acht Kinder und eine weitere Frau, bevor er auf der Flucht von der Polizei gestoppt wurde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einer tödlichen Schussattacke in Shreveport (Louisiana) mit acht getöteten Kindern und einer weiteren erwachsenen Frau sind viele Fragen zum Motiv weiterhin offen.

Der mutmassliche Täter begann die Tat im häuslichen Umfeld, erschoss später mehrere eigene Kinder und wurde nach einer Flucht von der Polizei getötet.

Die Tat erschüttert die Gemeinde zutiefst und gilt als die schwerste Schiesserei dieser Art in den USA seit über zwei Jahren. Mehr anzeigen

Nach der tödlichen Schussattacke im US-Bundesstaat Louisiana mit acht getöteten Kindern sind viele Fragen weiterhin offen. Die Tat erschüttert die Stadt Shreveport zutiefst und gilt als die schwerste Gewalttat dieser Art in den USA seit mehr als zwei Jahren.

Die Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr Ortszeit in den Stadtteil Cedar Grove gerufen, nachdem Schüsse gemeldet worden waren. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Bild, das laut Polizeisprecher Chris Bordelon «niemand jemals mit ansehen sollte». Es sei einer der dunkelsten Tage in der Geschichte der Gemeinde.

Die Polizei in Louisiana nach der Schiesserei. Keystone/AP Photo/Gerald Herbert

Nach bisherigen Erkenntnissen begann die Tat mit einer häuslichen Auseinandersetzung. Der 31-jährige Tatverdächtige *S.E. soll zunächst in einem Haus in der Harrison Street auf seine Ehefrau geschossen haben. Sie erlitt ebenso wie eine weitere Frau lebensbedrohliche Verletzungen. Beide befinden sich laut Behörden in kritischem Zustand.

Anschliessend fuhr S.E. zu einem weiteren Wohnhaus in der West 79th Street. Dort erschoss er acht Kinder sowie die Mutter eines der Kinder. Die Opfer waren zwischen ein und 14 Jahre alt. Sieben der getöteten Kinder waren nach Polizeiangaben seine eigenen, ein weiteres Kind war eine Cousine.

«Im Stil einer Hinrichtung»

Die Polizei spricht von einer Tat «im Stil einer Hinrichtung». Ein 13-jähriger Junge konnte sich retten, indem er vom Dach des Hauses sprang. Er erlitt mehrere Knochenbrüche, soll sich aber erholen. Ein weiteres Kind wurde tot auf dem Dach gefunden. Möglicherweise bei dem Versuch, zu fliehen.

Nach der Tat floh S.E. bewaffnet mit einem Gewehr. Laut Polizei raubte er ein Auto und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit den Einsatzkräften, die bis in die benachbarte Bossier Parish führte. Dort stellten Beamte den Verdächtigen. «Die Beamten waren gezwungen, ihre Dienstwaffen einzusetzen und den Verdächtigen zu neutralisieren», teilte die Polizei mit. S.E. wurde noch am Tatort für tot erklärt.

Nach Angaben von Bürgermeister Tom Arceneaux stand der Täter mutmasslich in Beziehung zu beiden Frauen, auf die er geschossen hatte. Die Behörden gehen von einem Verbrechen im häuslichen Umfeld aus, ein abschliessendes Motiv ist jedoch noch nicht geklärt.

Widersprüchliches Bild vom Täter

Im persönlichen Umfeld des Täters zeichnet sich ein widersprüchliches Bild. Familienangehörige berichteten, S.E. habe zuletzt unter starkem emotionalem Druck gestanden. Er habe seiner Mutter und seinem Stiefvater gesagt, seine Ehe stehe vor dem Aus, und er werde von «dunklen Gedanken» überwältigt.

Die Menschen in Louisiana trauern nach der Schiesserei. KEYSTONE

«Manche Menschen kommen nicht mehr von ihren Dämonen zurück», soll er dabei gesagt haben. Andere Bekannte wiederum erklärten gegenüber Medien, er sei bis zuletzt wie ein unauffälliger Familienvater aufgetreten.

S.E. hatte zuvor sieben Jahre in der Nationalgarde von Louisiana gedient, ohne je im Ausland eingesetzt zu werden. Zudem war er bereits mehrfach strafrechtlich aufgefallen, unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes.

«Es gibt keine Worte»

Die Tat hat die Stadt Shreveport, die rund 180'000 Einwohner zählt, tief erschüttert. «Unsere Gemeinschaft trauert um den unvorstellbaren Verlust unschuldiger Kinder. Es gibt keine Worte, die das begreifbar machen», sagte Bürgermeister Arceneaux. Er rief dazu auf, auch die tieferliegenden Ursachen wie häusliche Gewalt und unbehandelte Traumata stärker in den Blick zu nehmen.

Am Sonntagabend versammelten sich zahlreiche Menschen zu einer Mahnwache. Sie legten Blumen und Stofftiere nieder und zündeten Kerzen zum Gedenken an die getöteten Kinder an. «Man nimmt seine Kinder in den Arm und sagt ihnen, wie sehr man sie liebt – weil man nie weiss», sagte eine Teilnehmerin.

Tödlichste Schiesserei in den USA seit zwei Jahren

Der Fall gilt laut CNN als die tödlichste Schiesserei in den USA seit Januar 2024, als ein Mann in einem Vorort von Chicago acht Menschen erschoss. Insgesamt wurden in den USA in diesem Jahr bereits mehr als 100 Massenschiessereien registriert. In Shreveport hat sich die Zahl der Tötungsdelikte durch die Tat mehr als verdoppelt.

Die Ermittlungen dauern an. Polizeichef Wayne Smith kündigte an, bald weitere Erkenntnisse zum Ablauf und Motiv vorzulegen. In seinen 46 Dienstjahren habe er eine Tragödie dieses Ausmasses noch nie erlebt.

*Name der Redaktion bekannt