Mann erschiesst Adler im eigenen Garten – jetzt droht ihm Gefängnis

Weisskopfseeadler stehen in den USA unter Schutz. Symbolbild: Keystone

Der Abschuss eines Weisskopfseeadlers hat in Texas juristische Folgen. Ein 42-Jähriger bekannte sich schuldig, das geschützte Tier getötet zu haben. Das dürfte schwere Folgen für ihn haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann aus Texas hat zugegeben, einen geschützten Weisskopfseeadler erschossen zu haben.

Videoaufnahmen führten die Ermittler auf das Grundstück des 42-Jährigen.

Dem Mann drohen Gefängnis oder eine Geldstrafe. Mehr anzeigen

Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Texas hat sich schuldig bekannt, einen Weisskopfseeadler erschossen zu haben. Der 42-Jährige gab laut der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Distrikt von Texas zu, ein geschütztes Tier getötet zu haben. Die Urteilsverkündung ist für den 30. Juli angesetzt, wie «ABC News» berichtet.

Obwohl der Weisskopfseeadler nicht mehr als bedrohte Art gilt, steht er weiterhin unter dem Schutz des «Bald and Golden Eagle Protection Act». Das Gesetz verbietet unter anderem das Töten der Tiere.

Dem Mann drohen nun bis zu einem Jahr Gefängnis sowie eine Geldstrafe von maximal 100'000 Dollar (rund 79'000 Franken).

Video als entscheidender Hinweis

Die Ermittler waren nach einem Hinweis auf den Fall aufmerksam geworden. Laut Staatsanwaltschaft war auf einem Video zu sehen, wie der Adler angeschossen wurde und aus einem Baum stürzte. Die Behörden konnten den Baum später dem Grundstück des Angeklagten zuordnen.

Der Vogel wurde zunächst lebend gefunden und in eine Tierklinik gebracht. Wegen schwerer Verletzungen musste er jedoch eingeschläfert werden. Eine Untersuchung ergab laut den Behörden, dass die Kugel einen Flügel massiv beschädigt hatte. Zudem erlitt der Adler beim Sturz innere Blutungen, Leberverletzungen und ein gebrochenes Bein.

Video aus dem Ressort