Westerwald: Flammen zerstören Wohnhaus in Rennerod

Rennerod, 31.05.2025: Komplett zerstört: Mehr als 100 Feuerwehrleute müssen anrücken, um einen Brand in einem Wohnhaus in Rennerod im Westerwald zu löschen. Das Haus brennt völlig ab. Ein Nachbarhaus sei evakuiert worden. Ein Übergreifen der Flammen sei jedoch verhindert worden. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt. Das Feuer sei am Samstagmorgen ausgebrochen. Möglicherweise habe es eine Explosion gegeben. Die genaue Ursache ist nach Polizeiangaben bislang unbekannt. Die Löscharbeiten sollen sich noch Stunden hinziehen.

31.05.2025