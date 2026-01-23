  1. Privatkunden
Drei Personen verhaftet Senior wurde jahrzehntelang in Keller eingesperrt

SDA

23.1.2026 - 14:08

Der Mann soll jahrelang eingesperrt gewesen sein. (Symbolbild)
Der Mann soll jahrelang eingesperrt gewesen sein. (Symbolbild)
KEYSTONE

In Helsinki hat die Polizei einen rund 80-jährigen Mann in einem fensterlosen Kellerraum entdeckt. Die Ermittler prüfen, ob er dort über Jahrzehnte unter entwürdigenden Bedingungen festgehalten wurde.

Keystone-SDA

23.01.2026, 14:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die finnische Polizei fand einen etwa 80-jährigen Mann in einem Kellerraum ohne Toilette, Waschmöglichkeit oder Kochgelegenheit.
  • Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann bereits vor mehreren Jahrzehnten dort eingezogen sein.
  • Gegen drei tatverdächtige Personen wird wegen möglicher Ausbeutung und Menschenhandels ermittelt.
Mehr anzeigen

Ein etwa 80 Jahre alter Mann hat möglicherweise jahrzehntelang unter unmenschlichen Verhältnissen in einem Keller in Helsinki gelebt. Das teilte die finnische Polizei mit.

Die Beamten fanden den Mann demnach bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses in der finnischen Hauptstadt. Er befand sich nach Polizeiangaben in schlechter körperlicher Verfassung und hatte in dem fensterlosen Raum keinen Zugang zu einer Toilette und weder die Möglichkeit, sich zu waschen, noch Essen zuzubereiten. Erste Ermittlungen ergaben demnach, dass der Mann vor mehreren Jahrzehnten dort eingezogen war.

Drei Personen verhaftet

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, nahm die Polizei zwei Männer und eine Frau fest, die allesamt etwa 60 Jahre alt sind und in Helsinki leben. Die Tatverdächtigen seien nicht mit dem Opfer verwandt, kannten es aber schon lange, sagte der Leiter der Ermittlungen, Jari Korkalainen, dem Sender Yle.

Man versuche nun herauszufinden, ob Bewohner des Hauses, in dem der ältere Mann gefunden wurde, Menschenhandel begangen haben, indem sie die Abhängigkeitssituation des Mannes ausnutzten und ihn entwürdigenden Lebensbedingungen aussetzten, hiess es in der Polizeimitteilung. Das Motiv der Tatverdächtigen könnte demnach finanzielle Bereicherung gewesen sein.

