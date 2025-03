Wegen der Aktion ist die Strasse unter dem Glockenturm gesperrt. X

Am Samstag kletterte ein Mann auf den Big Ben in London. Viele Einsatzkräfte sind vor Ort.

Am Samstag kletterte ein Mann auf den Big Ben in London, wie diverse Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen.

Der Mann steht barfuss mehrere Meter hoch auf einem Vorsprung und hält eine palästinensische Flagge.

A Pro Palestine protestor climbs Big Ben pic.twitter.com/i31Vigt44G — London & UK Street News (@CrimeLdn) March 8, 2025

Wegen der Aktion ist die Strasse unter dem Glockenturm gesperrt, Polizei und Feuerwehr sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. «Beamte sind vor Ort und arbeiten daran, den Vorfall sicher zu beenden. Sie werden von der Londoner Feuerwehr und dem Londoner Rettungsdienst unterstützt», so ein Sprecher der Metropolitan Police zu den britischen Medien.

Ein Feuerwehrwagen hat inzwischen eine Arbeitsbühne auf dieselbe Höhe gehoben, auf der sich der Mann auf dem Turm befindet. Drei Personen stehen auf dem Kran und scheinen mit dem Mann zu reden, der mehrere Meter entfernt steht, schreibt «Bild».

