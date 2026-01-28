Ein Streit zwischen mehreren Menschen in Berlin-Charlottenburg endet tödlich: Ein 30-jähriger Mann wird am Sonntagabend vor dem Bahnhof Zoologischer Garten erschossen. Die Täter sind auf der Flucht.

Die mutmasslichen Täter sind noch auf der Flucht.

Darum geht’s Bei einem Streit am Berliner Hardenbergplatz ist am späten Sonntagabend ein 30-jähriger Mann erschossen worden.

Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen, er starb noch am Tatort.

Die mutmasslichen Täter sind auf der Flucht, die Mordkommission ermittelt. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem Streit zwischen mehreren Menschen im Berliner Stadtteil Charlottenburg ist am späten Sonntagabend ein 30-jähriger Mann erschossen worden.

Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, rückten Rettungskräfte zum Hardenbergplatz vor dem Bahnhof Zoologischer Garten aus. Sie konnten für den Mann jedoch nichts mehr tun. Er starb noch am Tatort.

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Die mutmasslichen Täter sind laut der «Bild» auf der Flucht. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Hintergründen des Streits und zur Zahl der Beteiligten lagen zunächst keine weiteren Angaben vor.

Schusswaffengewalt beschäftigt die Polizei in der deutschen Hauptstadt immer wieder: Erst am frühen Sonntagmorgen hatten Unbekannte auf die Scheibe eines Lokals im Stadtteil Neukölln geschossen. Vor gut einer Woche wurde zudem ein 38-jähriger Mann in Schöneberg angeschossen.