28-Jähriger ersticht Security – Zöllner verhaften ihn

Auto fährt in Menge in New Orleans – Mindestens zehn Tote

In New Orleans feiern Menschen ins neue Jahr als ein Auto in eine Menschenmenge rast. Ausserdem sind 30 Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Der Fahrer soll im Anschluss ausgestiegen sein und mit einer Waffe geschossen haben. Bislang gab es keine Informationen zum Fahrer und seinem Verbleib. Nach Einschätzungen der Polizei war es kein Unfall sondern eine vorsätzliche Tat POLIZEICHEFIN: «Er versuchte so viele Menschen zu überfahren wie möglich.»

01.01.2025