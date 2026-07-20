Ein Freibad-Besuch am Starnberger See in Deutschland ist am Samstagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Nachdem ein Mann am Badesteg in den See uriniert haben soll, kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Darum geht’s Ein Streit in einem deutschen Freibad endete mit mehreren Verletzten.

Auslöser war ein alkoholisierter Mann, der am Badesteg in den See urinierte.

Gegen den 35-Jährigen laufen nun mehrere Strafverfahren. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Vorfall im Freibad von Tutzing am oberbayerischen Starnberger See ist am Samstagabend in eine handfeste Auseinandersetzung ausgeartet. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen urinierte ein alkoholisierter 35-jähriger Mann aus München gegen 18.20 Uhr am Badesteg in den See. Als ihn mehrere Badegäste auf sein Verhalten ansprachen, eskalierte die Situation. Laut Polizei zerbrach der Mann eine Bierflasche und bedrohte damit einen 45-jährigen Badegast.

Anschliessend wurde der 35-Jährige in den See gestossen. Von dort aus soll er Steine auf andere Badegäste geworfen, einen Mann kurz unter Wasser gedrückt und mehrere Personen mit einem Klappstuhl angegriffen haben. Zudem habe er mehrere Gäste beleidigt, so die Polizei.

Der Mann und seine 40-jährige Begleiterin verliessen das Freibad zunächst. Die Polizei konnte den 35-Jährigen jedoch kurze Zeit später anhalten und in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn laufen nun Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

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