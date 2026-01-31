In einem Bundesgefängnis in New York City hat sich ein Mann als FBI-Agent ausgegeben und versucht, Luigi Mangione zu befreien, der dort auf seinen Mordprozess wegen der Tötung eines Versicherungschefs wartet. Der Mann erschien am Mittwochabend im Metropolitan Detention Center und behauptete, er habe einen Gerichtsbeschluss bei sich, demzufolge Mangione freizulassen sei. Die Justizbeamten nahmen ihm das nicht ab und behielten ihn umgehend dort.
Der 36-jährige Mann aus Minnesota wurde festgenommen und muss sich jetzt wegen Amtsanmassung verantworten. In der Strafanzeige gegen ihn wurde die Person, die er zu befreien versuchte, nicht namentlich genannt. Ein mit dem Fall vertrauter Polizeibeamter bestätigte jedoch, dass es sich um Mangione handelte.
Der Mann wurde bereits mehrfach wegen Drogen- und Alkoholvergehen festgenommen und gab im vergangenen Jahr während eines Gerichtsverfahrens an, er leide an einer psychischen Erkrankung und lebe von staatlicher Unterstützung.
Ungewisser Prozessbeginn
Mangione sollte am Freitag vor einem Bundesgericht erscheinen. Die Richterin in diesem Fall, Margaret Garnett, wird voraussichtlich bald entscheiden, ob die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe beantragen und bestimmte Beweismittel gegen ihn verwenden darf. Der Prozess vor einem Bundesgericht soll am 8. September mit der Auswahl der Geschworenen beginnen.
Die Staatsanwaltschaft von Manhattan drängt in einem Verfahren auf Ebene des Bundesstaates New York auf einen Verhandlungsbeginn am 1. Juli. Mangione hat sich in beiden Verfahren für nicht schuldig erklärt.
Krankenkassen-CEO erschossen
UnitedHealthcare-Chef Brian Thompson war Anfang Dezember 2024 auf dem Weg zu einem Hotel in Manhattan von hinten erschossen worden. Fünf Tage später wurde Mangione im etwa 370 Kilometer entfernten Altoona festgenommen.
Der Beschuldigte wurde zu einer Art Symbolfigur für Menschen, die mit dem System der US-Krankenversicherung unzufrieden sind. Einige Unterstützer erscheinen als Zeichen der Solidarität regelmässig zu seinen Gerichtsterminen in grüner Kleidung – der Farbe des Videospielcharakters Luigi. Manche tragen Schilder und T-Shirts mit Slogans wie «Freiheit für Luigi» und «Kein Tod für Luigi Mangione».
