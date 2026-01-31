  1. Privatkunden
Mangione-Befreiung geht schief Mann spaziert als falscher FBI-Agent ins Gefängnis – und muss gleich dort bleiben

dpa

31.1.2026 - 08:26

Luigi Mangione wird beschuldigt, den Krankenkassen-CEO Brian Thompson im Dezember 2024 erschossen zu haben.
Luigi Mangione wird beschuldigt, den Krankenkassen-CEO Brian Thompson im Dezember 2024 erschossen zu haben.
Keystone

Im Mittelpunkt des Plans stand Luigi Mangione, der einen Versicherungsmanager getötet haben soll. Der vorgebliche Agent sitzt nun selbst in Haft.

,

DPA, Dominik Müller

31.01.2026, 08:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann aus Minnesota gab sich in einem New Yorker Bundesgefängnis fälschlich als FBI-Agent aus.
  • Sein Ziel: den inhaftierten Luigi Mangione zu befreien.
  • Luigi Mangione steht im Verdacht, im Dezember 2024 den CEO von UnitedHealthcare erschossen zu haben.
Mehr anzeigen

In einem Bundesgefängnis in New York City hat sich ein Mann als FBI-Agent ausgegeben und versucht, Luigi Mangione zu befreien, der dort auf seinen Mordprozess wegen der Tötung eines Versicherungschefs wartet. Der Mann erschien am Mittwochabend im Metropolitan Detention Center und behauptete, er habe einen Gerichtsbeschluss bei sich, demzufolge Mangione freizulassen sei. Die Justizbeamten nahmen ihm das nicht ab und behielten ihn umgehend dort.

Der 36-jährige Mann aus Minnesota wurde festgenommen und muss sich jetzt wegen Amtsanmassung verantworten. In der Strafanzeige gegen ihn wurde die Person, die er zu befreien versuchte, nicht namentlich genannt. Ein mit dem Fall vertrauter Polizeibeamter bestätigte jedoch, dass es sich um Mangione handelte.

Der Mann wurde bereits mehrfach wegen Drogen- und Alkoholvergehen festgenommen und gab im vergangenen Jahr während eines Gerichtsverfahrens an, er leide an einer psychischen Erkrankung und lebe von staatlicher Unterstützung.

Ungewisser Prozessbeginn

Mangione sollte am Freitag vor einem Bundesgericht erscheinen. Die Richterin in diesem Fall, Margaret Garnett, wird voraussichtlich bald entscheiden, ob die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe beantragen und bestimmte Beweismittel gegen ihn verwenden darf. Der Prozess vor einem Bundesgericht soll am 8. September mit der Auswahl der Geschworenen beginnen.

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan drängt in einem Verfahren auf Ebene des Bundesstaates New York auf einen Verhandlungsbeginn am 1. Juli. Mangione hat sich in beiden Verfahren für nicht schuldig erklärt.

Krankenkassen-CEO erschossen

UnitedHealthcare-Chef Brian Thompson war Anfang Dezember 2024 auf dem Weg zu einem Hotel in Manhattan von hinten erschossen worden. Fünf Tage später wurde Mangione im etwa 370 Kilometer entfernten Altoona festgenommen.

Der Beschuldigte wurde zu einer Art Symbolfigur für Menschen, die mit dem System der US-Krankenversicherung unzufrieden sind. Einige Unterstützer erscheinen als Zeichen der Solidarität regelmässig zu seinen Gerichtsterminen in grüner Kleidung – der Farbe des Videospielcharakters Luigi. Manche tragen Schilder und T-Shirts mit Slogans wie «Freiheit für Luigi» und «Kein Tod für Luigi Mangione».

Der diplomatische Ton zwischen Rom und Bern wird rauer: Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana zieht Italien seinen Botschafter ab und erhöht den Druck auf die Schweizer Ermittler. Der Bundesrat verweist auf Rechtsstaat und Föderalismus.﻿

31.01.2026

Mit gerade einmal zwei Jahren stellt Jude Owens zwei Guiness-Weltrekorde auf. Mit seinen Trickstössen beim Snooker verzaubert der Junge sein Publikum und ist schon ein Star auf Social Media.

30.01.2026

In der Sulawesi-See tauchen Forschende bis auf 1000 Meter ab – auf der Suche nach unbekannten Arten. Im Fokus: Mikroorganismen, die Plastik abbauen könnten, und chemische Verbindungen für neue Medikamente.

29.01.2026

