Ein Routinekontrolle wurde für einen Schweizer Autofahrer zum teuren Desaster: Am vergangenen Freitag stoppte eine Zollstreife bei Sigmarszell in Bayern einen 39-jährigen Mann, der seinen Nissan Skyline GTR auf einem Anhänger nach Deutschland bringen wollte. Das Ziel: ein Werkstattservice – doch die notwendige Zollanmeldung fehlte vollständig.
Wie das Hauptzollamt Ulm am Montag mitteilte, hatte der Sportwagen einen geschätzten Wert von knapp 50'000 Euro. Für den Fahrer bedeutet das nun eine saftige Nachzahlung: 15'000 Euro an Einfuhrabgaben plus eine Sicherheitsleistung von 2500 Euro. Der Fall wird wegen eines möglichen Verstosses gegen das Zollrecht weiter strafrechtlich geprüft.
Ähnlicher Fall bereits im Sommer
Laut Zoll sei es zwar nicht unüblich, dass Schweizerinnen und Schweizer ihre Fahrzeuge für Reparaturen oder Services nach Deutschland bringen – doch eine Zollanmeldung ist Pflicht. Wer sie unterlässt, riskiert, dass das Auto als vollständig eingeführt gilt und damit 29 Prozent des Fahrzeugwerts als Zoll und Steuer fällig werden. Zusätzlich droht eine Geldstrafe.
Ein Sprecher des Zollamts erklärte: «Wenn man die Arbeit und Kosten der Zollanmeldung mit denen der Nachverzollung abwägt, ist die Anmeldung eindeutig die günstigere und stressfreiere Option.»