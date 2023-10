Mann sitzt 16 Jahre unschuldig ein — US-Polizist erschiesst ihn

Leonard Allen Cure im April 2023 im Parlament Floridas an jenem Tag, als er eine Entschädigung zugesprochen bekam. Innocence Project of Florida via AP/KEYSTONE

Er verbrachte 16 Jahre lang unschuldig im Gefängnis und wird endlich freigesprochen. Doch schon bald nach seiner Freilassung gerät er in eine Verkehrskontrolle — wenig später ist er tot.

Er war mehr als 16 Jahre in Florida wegen einer ungerechtfertigten Verurteilung inhaftiert und wurde schliesslich freigesprochen. Doch am Montag erschoss ein Hilfssheriff in Georgia ihn bei einer Verkehrskontrolle, wie die Behörden mitteilen.

Das Georgia Bureau of Investigation, das den Vorfall untersucht, identifizierte den Mann als Leonard Allen Cure. Der 53-Jährige war in seinem Entlastungsfall vom Innocence Project of Florida vertreten worden. Der Geschäftsführer der Gruppe, Seth Miller, sagte, er sei erschüttert über die Nachricht des Todes, die er von Cures Familie erhalten habe.

Bei Verkehrskontrolle verhaftet

«Ich kann mir nur vorstellen, wie es ist, wenn man weiss, dass sein Sohn unschuldig ist und zusieht, wie er zu lebenslanger Haft verurteilt, dann entlastet wird und (...) dann erfährt, dass er erschossen wurde, nachdem er freigelassen wurde», sagte Miller.

Nach Angaben des Georgia Bureau of Investigation hielt ein Polizist Cure an, als er auf der Interstate 95 nahe der Grenze zwischen Georgia und Florida unterwegs war. Cure stieg demnach auf die Aufforderung des Hilfssheriffs hin aus dem Auto und kooperierte zunächst, wurde aber gewalttätig, als ihm mitgeteilt wurde, dass er verhaftet werde, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Behörde teilt mit, dass vorläufige Informationen zeigen, dass der Polizist Cure mit einem Elektroschocker niederstreckte, als dieser den Aufforderungen nicht nachkam, und Cure begann, den Hilfssheriff anzugreifen. Dieser versuchte demnach erneut , ihn mit dem Elektroschocker und einem Schlagstock zu überwältigen, dann zog er seine Waffe und erschoss Cure, als er sich weiterhin wehrte.

Grund für Kontrolle unklar

Die Behörde gab nicht an, was den Hilfssheriff veranlasste, Cures Fahrzeug anzuhalten. Die Behörde teilte mit, dass sie ihre Ergebnisse dem Staatsanwalt zur Untersuchung vorlegen wird. Miller konnte sich nicht speziell zu Cure äussern, sagte aber, er habe Dutzende von Menschen vertreten, die wegen Verbrechen verurteilt und später entlastet wurden.

«Selbst wenn sie frei sind, hatten sie immer mit der Sorge zu kämpfen, dass sie wieder für etwas verurteilt und eingesperrt werden, das sie nicht getan haben», sagte er. Cure wurde 2003 für den bewaffneten Raubüberfall auf einen Drogeriemarkt in Dania Beach in Florida verurteilt. Er wurde von einem zweiten Geschworenengericht verurteilt, nachdem das erste Geschworenengericht zu keinem Ergebnis gekommen war.

Cure wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er bereits wegen Raubüberfällen und anderen Straftaten vorbestraft war. Im Jahr 2020 beantragte die neue Abteilung für die Überprüfung von Verurteilungen der Staatsanwaltschaft von Broward bei einem Richter, Cure aus dem Gefängnis zu entlassen.

Solide Alibis nicht beachtet

Das Broward-Überprüfungsteam sagte, es habe «beunruhigende» Enthüllungen darüber gefunden, dass Cure solide Alibis hatte, die zuvor ausser Acht gelassen worden waren, und dass es keine physischen Beweise oder solide Zeugen gab, die ihn mit dem Tatort in Verbindung brachten. Ein unabhängiges Prüfungsgremium aus fünf örtlichen Anwälten stimmte mit den Ergebnissen überein.

Cure wurde im April dieses Jahres freigelassen, nachdem sein Urteil geändert worden war. Im Dezember 2020 hob ein Richter seine Verurteilung und sein Urteil auf. «Ich freue mich darauf, diese Situation hinter mir zu lassen und mit meinem Leben weiterzumachen», sagte Cure damals dem South Florida Sun Sentinel.

Im Juni unterzeichnete Floridas Gouverneur Ron DeSantis ein Entschädigungsgesetz, das Cure eine Entschädigung in Höhe von 817'000 Dollar für seine Verurteilung und Inhaftierung sowie Bildungsleistungen zusprach. Miller sagte, Cure, der in einem Vorort von Atlanta lebte, habe das Geld im August erhalten.

Der Staatsanwalt von Broward, Harold F. Pryor, beschrieb Cure als intelligent, lustig und freundlich. «Nachdem er freigelassen und von unserem Büro entlastet worden war, besuchte er Staatsanwälte in unserem Büro und nahm an Schulungen teil, um unseren Mitarbeitern zu helfen, ihre Arbeit so fair und gründlich wie möglich zu erledigen», sagte Pryor in einer Erklärung gegenüber dem Sun Sentinel.