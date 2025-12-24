Eine Woche nach dem Bondi-Terroranschlag kehren die Menschen am nationalen «Tag des Gedenkens» an den Bondi Beach zurück. (Archivbild) Bild: Keystone

Ein Mann hat sich nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney mit den Attentätern solidarisiert. Die australische Polizei hat den 39-Jährigen jetzt festgenommen und angeklagt.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 39-Jähriger hat nach dem Anschlag in Sydney auf seinem Instagram-Account antisemitische Posts veröffentlicht.

Bei zwei Hausdurchsuchungen habe die Polizei sechs Gewehre und etwa 4000 Schuss Munition entdeckt.

Der Mann musste nahe der Stadt Perth im Südwesten Australiens vor Gericht erscheinen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Mehr anzeigen

Nach antisemitischen Posts in den sozialen Netzwerken infolge des Anschlags auf ein jüdisches Fest in Sydney hat die australische Polizei einen Mann festgenommen und angeklagt. Wenige Stunden nach dem Anschlag vom 14. Dezember, bei dem 15 Menschen ums Leben gekommen waren, hatte der 39-Jährige Medienberichten zufolge auf seinem Instagram-Account gepostet, dass er «zu 100 Prozent das Recht der beiden Schützen aus New South Wales auf Selbstverteidigung gegen Juden und alle zukünftigen Juden unterstütze».

Bei zwei Hausdurchsuchungen habe die Polizei dann sechs Gewehre und etwa 4000 Schuss Munition sowie Flaggen der in Australien als Terrororganisationen eingestuften Hamas und Hisbollah gefunden. Auch Notizbücher mit antisemitischen Äusserungen und Bezugnahmen auf Adolf Hitler und den Holocaust sowie Informationen und Einkaufslisten für den Bau einer Bombe seien sichergestellt worden.

Menschen in Australien gedenken der Anschlagsopfer am Bondi Beach STORY: Australien hat am Sonntag mit einem nationalen Gedenktag der Opfer des bewaffneten Angriffs am Bondi Beach gedacht. Im ganzen Land wurde um 18.47 Uhr Ortszeit eine Schweigeminute eingelegt – dem Zeitpunkt, an dem der Angriff vor einer Woche begonnen hatte. Das Opernhaus von Sydney war mit der Projektion einer Kerze beleuchtet. Bondi Beach gehört zur australischen Metropole Sydney. Zehntausende nahmen an einer zentralen Gedenkfeier teil, darunter auch Premierminister Anthony Albanese. Der Regierungschef war bei seiner Ankunft von der Menge ausgebuht worden. Kritiker werfen seiner Mitte-Links-Regierung vor, nicht genug gegen den zunehmenden Antisemitismus im Land zu unternehmen. Der Präsident des jüdischen Deputiertenausschusses würdigte bei der Gedenkfeier auch Ahmed al Ahmed als «Held von Bondi». Al Ahmeds Vater nahm den Dank entgegen. Seinem Sohn war es während des Angriffs gelungen, einem der Täter die Waffe zu entreissen, wobei er selbst verletzt wurde. Die Tat gilt als der schwerste Vorfall in einer Reihe antisemitischer Angriffe in Australien. Diese haben seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 zugenommen und umfassten auch Angriffe auf Synagogen, Gebäude und Autos. Bei dem Anschlag am berühmten Bondi Beach hatten zwei Schützen das Feuer auf die Besucher eines jüdischen Lichterfestes eröffnet. Sie töteten 15 Menschen und verletzten Dutzende weitere. 21.12.2025

Der 39-Jährige sei am Mittwoch nahe der Stadt Perth im Südwesten Australiens vor Gericht erschienen. Er wurde nach Angaben der Polizei unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes und Verhaltens mit der Absicht rassistischer Belästigung angeklagt. Er bleibt den Berichten zufolge bis zum 3. Februar in Untersuchungshaft.

Anschlag während jüdischen Lichterfests

Zwei Attentäter – ein Vater und sein Sohn – hatten am 14. Dezember am berühmten Bondi Beach in Sydney während des jüdischen Lichterfests Chanukka 15 Menschen getötet. Der Vater wurde von der Polizei erschossen, der Sohn verletzt ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen wurde der 24-Jährige in ein Gefängnis verlegt.

Nach Polizeiangaben hatten die beiden den Anschlag monatelang akribisch vorbereitet. Die australischen Behörden gehen davon aus, dass die Täter von der Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren.