Bluttat in Bayern Polizei findet vierköpfige Familie tot auf

dpa

23.2.2026 - 11:03

In Strullendorf wurden vier Menschen tot aufgefunden. (Themenbild)
In Strullendorf wurden vier Menschen tot aufgefunden. (Themenbild)
Christophe Gateau/dpa

Ein Mann in Bayern erreicht seine Mieter nicht und ruft die Polizei. In der Wohnung finden die Beamten vier Leichen.

DPA

23.02.2026, 11:03

Ein Familienvater soll in Deutschland seine Frau, seine beiden Kinder und sich selbst erschossen haben. Polizisten fanden die vier Leichen am Freitagabend in einer Wohnung in Strullendorf in Bayern, wie die Beamten am Montag mitteilten.

Bei den Toten handelt es sich demnach um den 52 Jahre alten Vater, seine Frau sowie den 14 Jahre alten Sohn und die 6 Jahre alte Tochter.

Der 52 Jahre alte Deutsche habe mehrere Schusswaffen besessen und dafür auch eine waffenrechtliche Erlaubnis gehabt, teilten die Ermittler mit. Um welche Waffen es sich handelte, blieb zunächst unklar.

Auch die Hintergründe der Tat müssten noch ermittelt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Unter anderem müssten dafür noch Spuren ausgewertet werden. Anhaltspunkte dafür, dass weitere Menschen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten, gebe es bisher nicht.

Den Angaben zufolge hatte der Vermieter der Familie die Polizei gerufen, weil er seine Mieter nicht erreichen konnte und sich Sorgen machte. In der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hätten die Beamten am Freitagabend dann die vier Leichen gefunden.

