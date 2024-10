Die Leiche wurde am Montag entdeckt. (Themenbild) KEYSTONE

In Stuttgart (D) ist am Montag bei einer Durchsuchung die Leiche einer Frau aufgetaucht. Ihr tatverdächtiger 47-jähriger Lebensgefährte sitzt nun in Untersuchungshaft.

zis/AFP Sven Ziegler

Ein Mann soll in Stuttgart seine Lebensgefährtin getötet und eingemauert haben. Die Leiche der 48-Jährigen sei am Montag bei einer Durchsuchung der von dem Paar gemeinsam genutzten Wohnung in einem Hohlraum hinter einer Mauer entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Landeshauptstadt am Mittwoch mit. Ihr tatverdächtiger 47-jähriger Lebensgefährte sitze nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittler waren nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche von Verwandten der Getöteten alarmiert worden, nachdem diese über Wochen und Monate keinen Kontakt zu der Frau mehr hatten herstellen können. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, bei denen schnell ihr Lebensgefährte in den Fokus rückte.

Am Montag rückten Einsatzkräfte daraufhin mit einem Durchsuchungsbeschluss und einen Leichenspürhund in der Wohnung des Paars im Stadtbezirk Süd an und fanden die Tote. Hintergründe der Tat und die genauen Abläufen seien noch unklar und würden ermittelt, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei.