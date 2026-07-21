Ein Schaf ist in der Lüneburger Heide von einer Weide verschwunden. Zwei Tage später fanden die Halter nur noch verkohlte Überreste an einer Feuerstelle. Die Polizei verdächtigt einen 23-jährigen Mann.

Polizei ermittelt Mann soll Schaf von der Weide gestohlen und gegrillt haben

Darum geht’s Ein Schaf wurde im Landkreis Harburg offenbar gezielt von einer Weide gestohlen.

Die Halter entdeckten die Überreste rund 700 Meter entfernt an einer Feuerstelle.

Die Polizei sucht einen 23-jährigen Tatverdächtigen und mögliche weitere Beteiligte. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Schaf ist in der Gemeinde Salzhausen im deutschen Bundesland Niedersachsen gestohlen, getötet und offenbar über einem Feuer gegrillt worden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und eines Verstosses gegen das Tierschutzgesetz.

Das Tier gehörte zu einer Herde auf einer Weide bei Oelstorf in der Lüneburger Heide. Die Halter bemerkten am Freitag, dass eines der Schafe fehlte, und machten sich selbst auf die Suche.

Zunächst fanden sie das Tier nicht. Zwei Tage später entdeckten sie rund 700 Meter von der Weide entfernt eine erloschene Feuerstelle. Dort lagen nur noch verkohlte Überreste des Schafs.

Spuren führen zu 23-Jährigem

Nach Einschätzung der Polizei hatten der Täter oder die Täter das Tier über dem Feuer gegrillt. Fachleute sicherten am Fundort Spuren.

Diese sowie ein Hinweis aus der Bevölkerung führten zu einem 23 Jahre alten Tatverdächtigen. Die Polizei sucht nach dem Mann. Befragen konnten ihn die Ermittler bislang nicht.

Ob weitere Personen beteiligt waren, ist noch unklar. Auch zum möglichen Motiv machte die Polizei keine Angaben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Schaf gezielt von der Weide geholt wurde. Noch offen ist, ob die Tat geplant war oder spontan geschah.

Die Polizei bittet Personen um Hinweise, die in der Nacht auf Freitag im Raum Oelstorf verdächtige Menschen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Auch Beobachtungen im Bereich der Feuerstelle könnten für die Ermittlungen wichtig sein.