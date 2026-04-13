Mann sucht verlorenen Schlüssel – und macht ausserirdische Entdeckung

Die Suche mittels Metalldetektor hat sich für einen Italiener ausgezahlt. Symbolbild: Keystone

Eigentlich wollte Efrem Rigotti nur seine Autoschlüssel wiederfinden. Stattdessen stiess er auf ein rätselhaftes Objekt. Nun ist klar: Es stammt aus dem All.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Italiener entdeckte zufällig beim Suchen seiner Autoschlüssel am Monte Bondone einen ungewöhnlichen Stein.

Jahre später bestätigten Analysen, dass es sich um den ersten Meteoritenfund im Trentino handelt.

Der «Meteorite di Monte Bondone» wurde als Chondrit aus dem Asteroidengürtel klassifiziert. Mehr anzeigen

Ein Zufallsfund in den Wäldern am Monte Bondone entpuppt sich Jahre später als kleine Sensation: Efrem Rigotti hat den ersten je in der norditalienischen Region Trentino-Südtirol nachgewiesenen Meteoriten entdeckt.

Wie der «Corriere del Trentino» berichtet, war Rigotti ursprünglich vor fünf Jahren nur auf der Suche nach seinen verlorenen Autoschlüsseln – mit Metalldetektor. Stattdessen stiess er auf einen ungewöhnlichen Stein.

Was zunächst wie ein kurioses Objekt wirkte, wurde nach eingehender Analyse jetzt als echter Meteorit identifiziert – der erste Fund dieser Art im Trentino und erst der 44. in ganz Italien.

Rigotti brachte das Stück im September 2024 ins Museo Italiano di Scienze Planetarie, wo Fachleute gemeinsam mit der Universität Camerino den ausserirdischen Ursprung bestätigten. Die Untersuchungen zogen sich über mehrere Jahre hin.

Museumsdirektor Marco Morelli ordnet den Fund als Ausnahme ein: Man habe «Hunderte Proben in zwanzig Jahren» geprüft – doch «zum ersten Mal» sei tatsächlich ein Meteorit darunter gewesen.

Der rund 188 Gramm schwere Stein, inzwischen «Meteorite di Monte Bondone» genannt, wurde als gewöhnlicher Chondrit vom Typ L5 aus dem Asteroidengürtel klassifiziert.

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