Kommt mit Kratzern davon: Mann ist im Haus, als Tornado sein Zuhause zerstört Als ein Tornado über Effingham hinwegfegt, wird Trevor Krekes Haus in Sekunden zerstört. Der Mann überlebt die Naturkatastrophe wie durch ein Wunder und zeigt nach dem Unglück lediglich Verletzungen an der Hand. 19.06.2026

Als ein Tornado über Effingham hinwegfegt, wird Trevor Krekes Haus in Sekunden zerstört. Der Mann überlebt die Naturkatastrophe wie durch ein Wunder und zeigt nach dem Unglück lediglich Verletzungen an der Hand.

Trevor Kreke sitzt in den Trümmern seines Hauses. «Gott hat mich beschützt», sagt er, ins Handy blickend, und zeigt seine Verletzungen an der Hand.

Der Mann hat einen Tornado, der am 17. Juni über die amerikanische Stadt Effingham wütete, miterlebt. Kreke befand sich in seinem Haus, als der Sturm sein Haus zerstörte. Wie durch ein Wunder überlebt er den Vorfall und kommt mit leichten Verletzungen davon.

Mehr Videos aus dem Ressort