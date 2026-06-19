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Kommt mit Kratzern davon Mann ist im Haus, als Tornado sein Zuhause zerstört

Nicole Agostini

19.6.2026

Kommt mit Kratzern davon: Mann ist im Haus, als Tornado sein Zuhause zerstört

Kommt mit Kratzern davon: Mann ist im Haus, als Tornado sein Zuhause zerstört

Als ein Tornado über Effingham hinwegfegt, wird Trevor Krekes Haus in Sekunden zerstört. Der Mann überlebt die Naturkatastrophe wie durch ein Wunder und zeigt nach dem Unglück lediglich Verletzungen an der Hand.

19.06.2026

Als ein Tornado über Effingham hinwegfegt, wird Trevor Krekes Haus in Sekunden zerstört. Der Mann überlebt die Naturkatastrophe wie durch ein Wunder und zeigt nach dem Unglück lediglich Verletzungen an der Hand.

Nicole Agostini

19.06.2026, 20:33

19.06.2026, 21:16

Trevor Kreke sitzt in den Trümmern seines Hauses. «Gott hat mich beschützt», sagt er, ins Handy blickend, und zeigt seine Verletzungen an der Hand.

Der Mann hat einen Tornado, der am 17. Juni über die amerikanische Stadt Effingham wütete, miterlebt. Kreke befand sich in seinem Haus, als der Sturm sein Haus zerstörte. Wie durch ein Wunder überlebt er den Vorfall und kommt mit leichten Verletzungen davon.

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Orkan,Tornado, Downburst: Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

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Es gibt verschiedene Kategorien von Stürmen, aber alle können sie gehörigen Schaden anrichten. Welche Sturmarten gibt es in der Schweiz? Und wie unterscheiden sie sich? blue News erklärt es dir im Video.

28.07.2023

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