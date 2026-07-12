Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit endet in einem schweren Unfall: Als eine Frau ihrem Mann auf dem Feld etwas zu trinken bringen will, setzt sich dessen Mähdrescher versehentlich in Bewegung. Die 70-Jährige wird von der Arbeitsmaschine erfasst und schwer verletzt.

Darum geht’s Eine Frau ist im deutschen Ammerbuch von einem Mähdrescher ihres Ehemanns überrollt und schwer verletzt worden.

Der 70-Jährige soll die rund zehn Tonnen schwere Maschine versehentlich gestartet haben, als er sich nach einem Getränk streckte.

Die Frau erlitt schwere Beinverletzungen und wurde ins Spital gebracht. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Erntetag im deutschen Ammerbuch nimmt am Freitagabend ein tragisches Ende. Eine Frau will ihrem Ehemann auf dem Feld etwas zu trinken bringen – wenig später wird sie von dessen Mähdrescher erfasst und schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der 70-Jährige gerade dabei, ein Feld abzuernten. Als seine Ehefrau ihm ein Getränk reichen wollte, lehnte er sich zu ihr hinüber. Dabei soll er versehentlich den Mähdrescher in Bewegung gesetzt haben.

Die rund zehn Tonnen schwere Landmaschine erfasste die Frau und überrollte eines ihrer Beine. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen.

Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Spital. Zur Schwere ihres Gesundheitszustands machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben.

Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, wird nun von der Polizei untersucht.