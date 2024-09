Gefangen im Hurrikan: Mann und Hund kämpfen auf hoher See ums Überleben Ein Video der amerikanischen Küstenwache zeigt, wie eine Hubschrauberbesatzung versucht, einen Mann und seinen Hund zu retten, nachdem Hurrikan Helene ihr Segelboot manövrierunfähig gemacht hat. 30.09.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann und sein Hund segeln vor der Küste von Sanibel Island im Golf von Mexiko, als Hurrikan Helene auf Florida zusteuerte.

Das Boot läuft voll Wasser, droht zu kentern.

Die amerikanische Küstenwache setzt einen Helikopter ein, um die beiden aus dem tobenden Sturm zu retten. Mehr anzeigen

Der Segler befand sich etwa 25 Meilen von Sanibel Island von der Westküste Floridas entfernt, als sein Elf-Meter-Segelboot manövrierunfähig wurde und Wasser eindrang, wie die Küstenwache Floridas in den sozialen Medien mitteilte.

Rettung mitten im Hurrikan

Das Video zeigt, wie sich ein Mitglied der Küstenwache von einem Hubschrauber in den aufgewühlten Ozean hinablässt, um den Mann und den Hund zu erreichen.

Sobald der Retter nahe genug am Boot war, stiegen sowohl der Mann als auch der Hund ins raue Wasser. In einem Rettungskorb wurden sie schliesslich in den Helikopter gezogen.