Mann und zwei Kinder verbrennen in Tesla – Helfer können Türen nicht öffnen

Für die drei Personen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) KEYSTONE

Bei einem Unfall in Nordrhein-Westfalen kam es zu einem Inferno: Ein Tesla krachte gegen einen Baum und fing sofort Feuer. Für den Fahrer und zwei Kinder kam jede Hilfe zu spät – Ersthelfer scheiterten an den Türen.

DPA Sven Ziegler

In Schwerte bei Dortmund hat sich am 7. September ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 43-jähriger Tesla-Fahrer verlor auf einer Landstrasse beim Überholen die Kontrolle, das Auto schleuderte gegen einen Baum und ging sofort in Flammen auf.

Ein Anwohner, Roman Jedrzejewski, rannte mit einem Feuerlöscher zu dem Unfallwagen. Gegenüber den Ruhr Nachrichten schilderte er: «Ich wollte noch Personen retten. Ich habe versucht, das Auto aufzumachen, das ging aber auch nicht. Es war schon so heiss vom Brand, aber die rechte Seite des Autos war noch relativ unversehrt.»

Für den Fahrer und zwei Kinder kam dennoch jede Hilfe zu spät – sie verbrannten im Fahrzeug. Ein drittes Kind konnte sich schwer verletzt retten und wurde mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr hatte ebenfalls grosse Mühe, das wiederholt auflodernde Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Wagen brannte schliesslich komplett aus, ein umgestürzter Baum blockierte zusätzlich die Fahrbahn. Angehörige und Einsatzkräfte wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Versenkbare Türgriffe in der Kritik

Der Unfall wirft erneut Fragen zur Sicherheit von Teslas versenkbaren Türgriffen auf. Laut dem deutschen ADAC können diese nach schweren Unfällen ohne Stromzufuhr eingefahren bleiben – mit fatalen Folgen, wenn schnelle Hilfe nötig ist. Eigentlich sollen Türen automatisch entriegeln, doch immer wieder gibt es Berichte von Problemen.

In den USA hat die Verkehrsbehörde eine Untersuchung eingeleitet, in China stehen vollständig versenkte Griffe laut Medienberichten vor einem Verbot. In Deutschland fordert eine Petition nun verbindliche mechanische Notentriegelungen für alle Fahrzeuge.