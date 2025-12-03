  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Inspiriert von James-Bond-Film Dieb verschluckt seltenes Fabergé-Amulett

Lea Oetiker

3.12.2025

So soll das Schmuckstück ausgesehen haben.
So soll das Schmuckstück ausgesehen haben.
Screenshot YouTube

Ein 32-Jähriger versuchte in Auckland, ein Fabergé-Amulett im Wert von 33'000 neuseeländischen Dollar zu stehlen, indem er es verschluckte. Die Polizei nahm ihn fest und überwacht ihn medizinisch streng.

Lea Oetiker

03.12.2025, 11:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 32-Jähriger aus Neuseeland soll in Auckland ein Amulett im Wert von 33'000 neuseeländischen Dollar gestohlen haben.
  • Der Mann verschluckte das Amulett.
  • Seither wird der Mann streng überwacht. Weniger wegen Sicherheit, mehr aus medizinischer Sorge.
Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt die neuseeländische Polizei: Ein 32-jähriger Mann soll versucht haben, einen Schmuckanhänger im Wert von 33'000 neueeländischen Dollars, umgerechnet rund 15'000 Franken, zu stehlen, indem er ihn verschluckte.

Laut der Polizei wurde der mutmassliche Dieb am 28. November in einem Juweliergeschäft in Auckland festgenommen, kurz nachdem er das Schmuckstück verschluckt hatte – in der Hoffnung, es so unbemerkt aus dem Laden zu schmuggeln, wie «ABC News» schreibt.

Das Schmuckstück ist ein seltenes Fabergé-Oktopus-Amulett – ein limitiertes Fabergé-Ei, das vom James Bond Film «Octopussy» (1983) inspiriert wurde. Vom Ei soll es nur 50 Stück geben. Der Anhänger ist 8,4 Zentimeter hoch und auf einem Ständer montiert.

Laut der Website des Juweliers besteht das Ei aus Gold, ist mit grünem Emaille überzogen und mit 183 Diamanten sowie zwei Saphiren besetzt. Im Inneren verbirgt sich ein goldener Oktopus mit funkelnden Diamant-Saugnäpfen und Augen aus schwarzen Diamanten – eine Hommage an die titelgebende Femme fatale des Bond-Klassikers.

Mann wird streng überwacht

Seither wird der Mann streng überwacht. Weniger wegen Sicherheit, mehr aus medizinischer Sorge. Das Schmuckstück sei bislang jedoch nicht wieder aufgetaucht, teilte die Polizei mit.

Der Verdächtige erschien am 29. November vor Gericht, ohne eine Erklärung abzugeben. Sein nächster Gerichtstermin ist für den 8. Dezember angesetzt.

Meistgelesen

Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus
Keine Munition zurück in Schweizer Haushalte
Ex-Prinz Andrew hinterlässt baufällige Bruchbude
Streit um Kinder eskaliert – Liechtensteiner schlägt Schweizer nieder