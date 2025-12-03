So soll das Schmuckstück ausgesehen haben. Screenshot YouTube

Ein 32-Jähriger versuchte in Auckland, ein Fabergé-Amulett im Wert von 33'000 neuseeländischen Dollar zu stehlen, indem er es verschluckte. Die Polizei nahm ihn fest und überwacht ihn medizinisch streng.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 32-Jähriger aus Neuseeland soll in Auckland ein Amulett im Wert von 33'000 neuseeländischen Dollar gestohlen haben.

Der Mann verschluckte das Amulett.

Seither wird der Mann streng überwacht. Weniger wegen Sicherheit, mehr aus medizinischer Sorge. Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt die neuseeländische Polizei: Ein 32-jähriger Mann soll versucht haben, einen Schmuckanhänger im Wert von 33'000 neueeländischen Dollars, umgerechnet rund 15'000 Franken, zu stehlen, indem er ihn verschluckte.

Laut der Polizei wurde der mutmassliche Dieb am 28. November in einem Juweliergeschäft in Auckland festgenommen, kurz nachdem er das Schmuckstück verschluckt hatte – in der Hoffnung, es so unbemerkt aus dem Laden zu schmuggeln, wie «ABC News» schreibt.

Das Schmuckstück ist ein seltenes Fabergé-Oktopus-Amulett – ein limitiertes Fabergé-Ei, das vom James Bond Film «Octopussy» (1983) inspiriert wurde. Vom Ei soll es nur 50 Stück geben. Der Anhänger ist 8,4 Zentimeter hoch und auf einem Ständer montiert.

Laut der Website des Juweliers besteht das Ei aus Gold, ist mit grünem Emaille überzogen und mit 183 Diamanten sowie zwei Saphiren besetzt. Im Inneren verbirgt sich ein goldener Oktopus mit funkelnden Diamant-Saugnäpfen und Augen aus schwarzen Diamanten – eine Hommage an die titelgebende Femme fatale des Bond-Klassikers.

Mann wird streng überwacht

Seither wird der Mann streng überwacht. Weniger wegen Sicherheit, mehr aus medizinischer Sorge. Das Schmuckstück sei bislang jedoch nicht wieder aufgetaucht, teilte die Polizei mit.

Der Verdächtige erschien am 29. November vor Gericht, ohne eine Erklärung abzugeben. Sein nächster Gerichtstermin ist für den 8. Dezember angesetzt.