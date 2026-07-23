Bei einer Rede von Donald Trump in Georgia sorgt plötzlich ein Mann im Publikum für Aufsehen. Direkt hinter dem US-Präsidenten imitiert er dessen typische Gesten und Gesichtsausdrücke. Die Kameras übertragen die Szene live.

Live auf Kameras Direkt hinter seinem Rücken äfft ein Mann Trump nach – der merkt nichts

Darum geht’s Ein Mann im Publikum ahmt Trump während dessen Rede nach.

Die Szene spielt sich direkt hinter dem Präsidenten ab.

Andere Gäste wirken während der 74-minütigen Rede gelangweilt oder unaufmerksam. Zusammenfassung erstellt mit

Eigentlich soll bei dieser Veranstaltung nur einer im Mittelpunkt stehen: Donald Trump. Doch während der US-Präsident spricht, übernimmt plötzlich ein Mann direkt hinter ihm die Show.

Der Unbekannte trägt einen Anzug und eine rote Krawatte. Er sitzt so, dass ihn die Kameras der offiziellen Übertragung perfekt einfangen. Dann beginnt die Parodie.

Trump spricht gerade über den Krieg mit Iran, den er selbst als «Scharmützel» bezeichnet. Hinter ihm zieht der Mann den Mund zu einem O zusammen, bewegt den Kopf hin und her und wirft die Hände durch die Luft. Seine Bewegungen erinnern auffällig an Trumps bekannten Redestil.

Mann imitiert Trump mehrmals

Für einige Sekunden scheint er den Präsidenten fast spiegeln zu wollen. Danach dreht er sich zu den Personen neben ihm und unterhält sich weiter, als wäre nichts gewesen. Später äfft er den Präsidenten in einer weiteren Sequenz nach, als es um die Jobsituation in den USA geht.

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Wer der Mann ist, bleibt offen. Ebenso unklar ist, ob er Trump bewusst verspotten wollte oder sich lediglich einen Scherz erlaubte.

Die Szene ereignet sich bei einer Veranstaltung an der Wheeler High School in Marietta im US-Bundesstaat Georgia. Trump spricht dort insgesamt 74 Minuten lang.

Inhaltlich liefert er während seines Auftritts vor allem bekannte Themen. Er spricht über den Krieg mit Iran, greift seine demokratischen Gegner an und warnt vor angeblichen Kommunisten im Land. Dabei behauptet er sogar, diese wollten Mount Rushmore sprengen.

Video aus dem Ressort