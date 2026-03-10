Um an einen fremden E-Scooter zu gelangen, griff ein Mann in Deutschland zu einer unkonventionellen Methode. Symbolbild: Jens Büttner/dpa

Ein 18-Jähriger ruft in Heide (D) die Polizei, weil jemand seinen E-Scooter stehlen wollte. Doch bei der Befragung verstrickt er sich in Widersprüche – und die Ermittlungen nehmen eine unerwartete Wendung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 18-Jähriger hat in Deutschland die Polizei gerufen, weil angeblich jemand versucht habe, seinen E-Scooter zu stehlen.

Er bittet die Beamten, das Schloss am E-Scooter für ihn zu knacken.

Ermittlungen ergeben allerdings, dass ihm das Fahrzeug gar nicht gehört. Mehr anzeigen

Gegen 19 Uhr ruft ein 18-Jähriger am Samstag die Polizei zum Bahnhof in Heide im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein. Der Grund: Eine unbekannte Person habe am Veloständer vor dem Bahnhof versucht, seinen angeschlossenen E-Scooter zu entwenden. Nach seinen Angaben habe der E-Scooter dort mit abmontiertem Lenker, aber noch mit einem Schloss gesichert gestanden.

Während die Beamten den Sachverhalt klären, bittet der Mann sie, das Schloss aufzubrechen und ihm den E-Scooter auszuhändigen, wie die zuständige Polizeidirektion Itzehoe in einer Mitteilung schreibt. Im Verlauf der Befragung verstrickt der 18-Jährige sich jedoch zunehmend in Widersprüche, er bekommt den E-Scooter deshalb nicht.

Das sollte sich aus Sicht der Polizisten als gute Entscheidung erweisen: Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass der E-Scooter einem 17-Jährigen gehört, der sein Fahrzeug regulär am Bahnhof angeschlossen hat.

Strafverfahren eröffnet

Vor seinem Anruf bei der Polizei versuchte der 18-Jährige erfolglos, das Schloss aufzubrechen. Als ihm dies nicht gelang, meldete er bei der Polizei einen versuchten Diebstahl seines angeblich eigenen Fahrzeugs. Er hoffte offenbar darauf, dass die Beamten das Schloss für ihn aufbrechen und er den E-Scooter auf diesem Weg an sich nehmen könnte.

Der Beschuldigte hat die Tat laut Mitteilung eingeräumt. Die Polizei in Heide ermittelt gegen ihn wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Vortäuschens einer Straftat. Das Strafverfahren dauert an.

