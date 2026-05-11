Eklat auf Hawaii: Tourist wirft Stein auf bedrohte Mönchsrobbe – jetzt droht ihm Gefängnis Ein 37-jähriger Tourist muss seine Konsequenzen tragen. Er hat einen Stein gezielt auf eine vom Aussterben bedrohte Mönchsrobbe geworfen. Dabei ist das Tier «Lani» auf der Insel Maui auch noch bekannt. 11.05.2026

Ein 37-jähriger Tourist muss seine Konsequenzen tragen. Er hat einen Stein gezielt auf eine vom Aussterben bedrohte Mönchsrobbe geworfen. Dabei ist das Tier «Lani» auf der Insel Maui auch noch bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 5. Mai 2026 wirft ein Mann einen Stein gezielt auf eine schwimmende Mönchsrobbe auf der Insel Maui in Hawaii.

Wegen seines Verhaltens drohen ihm jetzt eine Busse und eine Freiheitsstrafe.

Mönchsrobben sind streng geschützt, weil sie vom Aussterben bedroht sind.

Es gibt zwei Arten von Mönchsrobben: Eine Population lebt zurückgezogen im Mittelmeerraum, die andere auf Hawaii. Mehr anzeigen

«Lani» ist eine Mönchsrobbe und lebt seit über 20 Jahren auf der Insel Maui in Hawaii. Das Tier ist schon lange eine Berühmtheit – aktuell ist sie aber wegen eines Skandals medial stark präsent: Ein Mann aus Seattle versuchte kürzlich, sie mit einem Stein am Kopf zu treffen.

Augenzeugen haben die Übeltat gefilmt und der Division of Conservation Resources Enforcement, der Strafverfolgungsbehörde des hawaiianischen Ministeriums, gemeldet. Jetzt muss der Täter mit den Konsequenzen umgehen. Im Video erfährst du, mit welchen und wieso.

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