Reality-Star Manoel «Mano» Machinek ist bei einem Autounfall in Italien ums Leben gekommen. Was passiert ist, woher man ihn kannte und was die Behörden nun untersuchen.

Unfall bei Werbedreh Reality-Star stirbt bei Porsche-Crash – jetzt werden neue Details bekannt

Darum geht’s Mano Machinek kam am 30. Juli bei einem Autounfall am Mottarone über dem Lago Maggiore ums Leben.

Der 37-Jährige war durch die ATV-Show «Forsthaus Rampensau» bekannt und lebte zuletzt im Kanton St. Gallen.

Die italienischen Behörden untersuchen die Unfallursache und klären offenbar auch Fragen rund um die Dreharbeiten. Zusammenfassung erstellt mit

Der frühere «Forsthaus Rampensau»-Teilnehmer Manoel «Mano» Machinek ist tot. Der 37-Jährige verunglückte während Dreharbeiten auf einer Bergstrasse in Norditalien.

Machinek war mit einem Porsche unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor. Die Rettungskräfte konnten ihn trotz aufwendiger Bergung und Wiederbelebungsversuchen nicht retten.

Das ist über den Unfall, Machineks Leben und die laufenden Ermittlungen bekannt.

Was ist bei dem Unfall passiert?

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag, 30. Juli, am Mottarone oberhalb des Lago Maggiore. Die kurvenreiche Bergstrasse bei Gignese soll für Dreharbeiten für den übrigen Verkehr gesperrt gewesen sein.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sass Machinek am Steuer eines blauen Porsche aus den 90ern. In einer Kurve verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Wagen.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich an einem steilen Hang und prallte gegen einen Baum. Machinek wurde im stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt.

Weshalb war Machinek mit dem Porsche unterwegs?

Nach italienischen Medienberichten war Machinek im Auftrag einer Produktionsfirma aus Mailand unterwegs. Der Porsche soll für Dreharbeiten gemietet worden sein und nicht ihm gehört haben. Demnach sei ein Werbefilm für Porsche gedreht worden. Offiziell bestätigt ist dies jedoch nicht. Am späteren Nachmittag sollen weitere Aufnahmen am Ufer des Lago Maggiore geplant gewesen sein.

Auch beim genauen Fahrzeugmodell gibt es widersprüchliche Angaben. In den Berichten ist unter anderem von einem Porsche 993 RS die Rede. Gesichert ist, dass Machinek einen älteren blauen Porsche fuhr.

Wie verlief der Rettungseinsatz?

Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr und ein Rettungshelikopter rückten zur Unfallstelle aus. Wegen des steilen und schwer zugänglichen Geländes gestaltete sich die Rettung besonders schwierig.

Die Einsatzkräfte mussten Machinek zunächst aus dem deformierten Wrack befreien. Anschliessend begannen sie unmittelbar mit Wiederbelebungsversuchen.

Diese blieben ohne Erfolg. Der 37-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Woher kannte man Mano Machinek?

Bekannt wurde Mano Machinek durch die österreichische Realityshow «Forsthaus Rampensau». Dort nahm er gemeinsam mit seiner Partnerin Maria Maksimovic teil und stellte sich mit ihr verschiedenen Aufgaben.

Neben seinen Fernsehauftritten arbeitete Machinek als Ingenieur, Model und Unternehmer. Zuletzt lebte der Deutsche im Kanton St. Gallen und arbeitete laut seinem Linkedin-Profil bei einem Industrieunternehmen in Liechtenstein.

Eine besondere Leidenschaft verband ihn mit schnellen Autos und dem Motorsport. Auf seinen Social-Media-Kanälen zeigte er sich regelmässig mit Sportwagen.

Was untersuchen die Behörden?

Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang unbekannt. Die Carabinieri haben die Unfallstelle vermessen. Laut den Berichten liess die Staatsanwaltschaft sowohl den Leichnam als auch das Unfallfahrzeug beschlagnahmen.

Obwohl entlang der Strecke mehrere Kameras installiert gewesen sein sollen, wurde der eigentliche Unfall nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefilmt.

Offen ist zudem, ob alle notwendigen Bewilligungen für die Aufnahmen vorlagen. Der Bürgermeister von Gignese erklärte gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, seine Gemeinde habe keine Anfrage für entsprechende Dreharbeiten erhalten und nichts davon gewusst.

Was sagen seine Angehörigen?

Der österreichische Sender ATV bestätigte Machineks Tod und sprach seinen Hinterbliebenen das Beileid aus. Besonders seiner Partnerin Maria Maksimovic wünschte der Sender viel Kraft.

Maksimovic verabschiedete sich auf Instagram mit emotionalen Worten. Machinek sei bei etwas gestorben, das er mehr als fast alles andere geliebt habe: beim Autofahren.

«Es bricht mir das Herz, dass genau das, was er so sehr liebte, zu dem Moment wurde, in dem ich Abschied von ihm nehmen musste», schrieb sie.