Margarita Simonjan im TV. Screenshot

Margarita Simonjan, Chefredaktorin von Russia Today und zentrale Stimme im Kreml-Medienapparat, hat in einer TV-Sendung ihre schwere Erkrankung publik gemacht. Über die genaue Diagnose schweigt sie – russische Medien spekulieren über Krebs.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Margarita Simonjan sprach im russischen Fernsehen über eine «schreckliche, ernsthafte Krankheit».

Laut Medienberichten könnte es sich um Krebs handeln, eine Operation soll bevorstehen.

Auch ihr Ehemann, der Propagandist Tigran Keosajan, liegt seit Monaten im Koma. Mehr anzeigen

Margarita Simonjan, eine der wichtigsten Figuren im russischen Staatsfernsehen und Chefin des Auslandssenders Russia Today (RT), hat in einer Sendung mit Kreml-Moderator Wladimir Solowjow eine persönliche Nachricht öffentlich gemacht. «Diese Woche wurde bei mir eine schreckliche, ernsthafte Krankheit diagnostiziert», sagte die 45-Jährige.

Welche Diagnose genau gestellt wurde, liess sie offen. «Ich habe mich entschieden, es öffentlich zu machen, um die Verbreitung von Spekulationen zu verhindern», erklärte Simonjan. Wie der «Kyiv Independent» und die «Moscow Times» berichten, steht offenbar eine Operation bevor. Letztere will erfahren haben, dass es sich um Krebs handeln könnte.

Offene Fragen um ihre Zukunft bei RT

Simonjan leitet nicht nur Russia Today, sondern auch die staatliche Mediengruppe Rossija Sewodnja. Ob sie ihre Spitzenpositionen angesichts der Krankheit weiterführen kann, ist unklar. In russischen Medienkreisen wird bereits diskutiert, ob ein Rückzug unausweichlich sei.

In ihrem TV-Auftritt sprach Simonjan zudem über den Gesundheitszustand ihres Ehemanns. Der Regisseur und Kreml-Propagandist Tigran Keosajan liegt seit Dezember 2024 nach einem Herzstillstand im Koma.

Simonjan selbst gilt seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine als eine der einflussreichsten Stimmen des Propaganda-Apparats. Sie hat Kriegsverbrechen geleugnet, Kritiker diffamiert und steht deshalb auf Sanktionslisten der EU, der USA, Grossbritanniens und der Ukraine.

Bereits im Juli hatte sie in einer anderen Sendung für Aufsehen gesorgt, als sie vor einer angeblichen ukrainischen Verschwörung warnte, die Unruhen in Russland auslösen solle. Beobachter werteten dies als Hinweis auf die Nervosität des Kremls.