Schockmoment in Mexiko - Marine-Helikopter stürzt Sekunden nach dem Start ab
Kaum ist der Helikopter in der Luft, nimmt der Flug eine unerwartete Wendung. Die Videoaufnahmen zeigen, wie schnell sich die Situation in Mexiko verändert.
07.05.2026
Kaum ist der Helikopter in der Luft, fällt ein Triebwerk aus. Die Videoaufnahmen zeigen, wie die Crew rettet, was zu retten ist.
Ein Video aus Mexiko erhält derzeit in sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit. Zu sehen ist ein Helikopter der Marine bei einem Routineeinsatz. Kurz nach dem Abheben fällt plötzlich ein Triebwerk aus.
Die Crew reagiert sofort und versucht, den Helikopter unter Kontrolle zu halten. Dennoch setzt die Maschine hart auf dem Boden auf. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Der Helikopter erleidet schweren Schaden.
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