Marineoffizier postet Lauftraining – und verrät so Standort von Kriegsschiffen

Der Standort der «Charles de Gaulle» wurde offenbar durch die Strava-App bekanntgegeben. KEYSTONE/AP/Lionel Cironneau

Ein harmloses Lauftraining wird zum Sicherheitsrisiko: Ein französischer Marineoffizier veröffentlichte über die Fitness-App Strava ungewollt die Position eines Flugzeugträgers, mitten im militärischen Einsatz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein französischer Marineoffizier veröffentlichte versehentlich Trainingsdaten auf Strava und machte so die Position des Flugzeugträgers «Charles de Gaulle» sichtbar.

Über sein öffentliches Profil liess sich die Route des Kriegsschiffs über Wochen hinweg nachvollziehen, teils bestätigt durch Satellitenbilder.

Der Vorfall stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da präzise Standortdaten in einem laufenden militärischen Konflikt offengelegt wurden. Mehr anzeigen

Ein Fehler mit Folgen: Ein junger französischer Marineoffizier soll vergessen haben, die Tracking-App Strava zu deaktivieren – und machte damit offenbar öffentlich sichtbar, wo er sich und damit der Flugzeugträger und Flaggschiff der französischen Marine im Mittelmeer befanden. Ein Bericht der Zeitung «Le Monde» enthüllte diesen Fehler mitten im Krieg gegen den Iran.

Der Offizier hatte auf seinem öffentlichen Strava-Profil ein 36-minütiges Lauftraining veröffentlicht. Die App wird von 120 Millionen Menschen genutzt und erlaubt es Läufern und Radfahrern, ihre Trainings online aufzuzeichnen und mit anderen zu teilen.

Nach Daten, die «Le Monde» vorliegen, protokollierte der Matrose am 13. März gegen 10.30 Uhr mit seiner Smartwatch einen Lauf von mehr als 7 Kilometern – und zwar auf dem rund 260 Meter langen Deck des Schiffes. Die aufgezeichneten Daten deuteten darauf hin, dass sich der Flugzeugträger nordwestlich von Zypern, etwa 100 Kilometer vor der türkischen Küste, befand.

Komplette Fahrtroute über Profil nachvollziehbar

Der Vorfall war offenbar kein Einzelfall. Über das öffentlich einsehbare Strava-Profil des Matrosen liess sich der Aufenthaltsort des französischen Flugzeugträgers «Charles de Gaulle» über Wochen hinweg nachverfolgen.

Die aufgezeichneten Laufrouten verorteten das Schiff Ende Februar vor der Halbinsel Cotentin, später kurz in Kopenhagen und Mitte März nordwestlich von Zypern.

Gerade diese letzte Position soll «Le Monde» zusätzlich mit Satellitenbildern überprüft haben, die wenig später aus der Region des östlichen Mittelmeers verfügbar waren. Auf ihnen sei der 262 Meter lange Träger klar zu erkennen, seine Position stimme weitgehend mit der GPS-Spur des Matrosen überein. Auf dem Strava-Profil seien demnach immer wieder kreisförmige Laufstrecken mitten im Meer zu sehen.

Erhebliches Sicherheitsrisiko nach Iran-Schlägen

Mit dem Flugzeugträger befinden sich laut Bericht mindestens drei Kriegsschiffe der französischen Marine sowie ein Versorgungsschiff in der Region. Frankreich plant unterdessen bereits einen neuen Mega-Flugzeugträger.

Am 3. März hatte Emmanuel Macron persönlich den Einsatz befohlen. Zu diesem Zeitpunkt war der einzige französische Flugzeugträger noch bei Nato-Übungen in der Ostsee und sollte dort eigentlich bis Mai bleiben. Am 6. März wurde dann bekannt gegeben, dass das Schiff die Strasse von Gibraltar passieren werde.

Zwar gilt der Einsatz der «Charles de Gaulle» nicht als streng geheim. Doch die Veröffentlichung exakter Positionsdaten birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Der Iran und seine Verbündeten, darunter die libanesische Hisbollah, feuern immer wieder Raketen auf westliche Militärbasen.

Zwei französische Stützpunkte wurden in diesem Zusammenhang bereits getroffen. Dabei wurde ein französischer Soldat getötet und sechs weitere verletzt. Zum Zeitpunkt des aufgezeichneten Decklaufs dauerte der Angriff der USA und Israels gegen den Iran bereits rund zwei Wochen an.